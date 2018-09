W jej głowę wbiła się szpada. Zbigniew Hołdys prosi o pomoc dla aktorki

O tym zdarzeniu pisaliśmy trzy miesiące temu. Na początku czerwca na terenie kampusu Warszawskiej Szkoły Filmowej doszło do nieszczęśliwego wypadku. Joanna Turkowska, która pracuje jako wykładowca, brała udział w próbie spektaklu dyplomowego jej studentów. Aktorzy do scen walki używali szpady. Ta rozpadła się i to tak pechowo, że jej ostrze wbiło się w skroń Turkowskiej. Kobietę przetransportowano do szpitala, gdzie przeszła dwie operacje. Aktorka wciąż jest nieprzytomna i ma sparaliżowaną lewą stronę ciała.

Jak można pomóc?

Znajomi 46-latki zorganizowali zbiórkę pieniędzy na rehabilitację poszkodowanej. „Jedna chwila, moment... próba spektaklu teatralnego, do którego Joanna przygotowywała swoich studentów. I ten koszmarny wypadek... Pojedynek na szpady, rękojeść oddziela się od ostrza, a to trafia prosto w głowę Joanny... Od tego dnia nie mamy z nią kontaktu, Joanna przeszła natychmiast dwie operacje, ma sparaliżowaną lewą połowę ciała, jest w śpiączce. Widzimy, że robi postępy, ale koszt profesjonalnej rehabilitacji to ogromna kwota. Proszę, pomóż nam obudzić Joannę!” – czytamy na stronie siepomaga.pl.

Do apelu przyłączył się Zbigniew Hołdys, który był wykładowcą Turkowskiej. „Kochani, walczymy o przywrócenie do życia Joanny Turkowskiej, mojej b. studentki w Szkole Filmowej, wspaniałej edukatorki, aktorki, którą w nieszczęśliwy sposób uderzyło ostrze szpady podczas zajęć… Ciułamy na czas czekania w kolejce do Budzika. Proszę… Niech się wybudzi”... – napisał na Facebooku. Muzyk poprosił także o wysyłanie smsów, z których środki zostaną przeznaczone na rehabilitację 46-latki.

