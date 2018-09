Gwiazda „Grease” zapowiada trzecie starcie z rakiem

– Nie lubię określenia „zwalczyłam”, wolę mówić „wygrałam”. Bitwy wywołują złość i zapieklenie, którego nie chcesz. Ja zamierzam znów wygrać – mówiła czterokrotna laureatka nagrody Grammy. Po raz pierwszy jej raka piersi zdiagnozowano w 1992 roku. Przeszła wtedy częściową mastektomię i rekonstrukcję piersi. Ponowna diagnoza mówiąca o raku pojawiła się w 2013 roku. Wówczas jednak artystka postanowiła zachować tę informację dla siebie i mierzyła się z chorobą prywatnie, z dala od zainteresowania mediów.

Teraz, kiedy po raz trzeci będzie musiała podjąć intensywne leczenie, aktorka i piosenkarka woli skupiać się na swoich 70. urodzinach, które przypadają już w tym miesiącu. W ostatnim wywiadzie podkreślała, jak wdzięczna jest za swoje życie. – To był niezwykły czas – podkreślała, odnosząc się do swojej kariery oraz rodziny. Poinformowała też, że w Stanach Zjednoczonych właśnie oddała do druku swój pamiętnik „Dont Stop Believin” (czyli „nie przestawaj wierzyć”). – Myślę, że zostało to wywołane faktem przygotowywania filmu o mojej osobie i nie wiedziałam co tam się pojawi. Pomyślałam, że lepiej będzie napisać własną wersję, a wtedy to stało się przyjemnością – tłumaczyła. W programie poinformowano, że dolar z każdej kopii zostanie przeznaczony na finansowane przez artystkę centrum badań nad rakiem w Melbourne.