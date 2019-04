Kasia Nosowska pokazała swoje zdjęcie bez retuszu. Dorzuciła nietypowe nagranie

Kasia Nosowska razem z Martyną Wojciechowską i Krystyną Jandą pojawiła się na okładce ostatniego numeru magazynu „Pani”. Uwagę zwraca przede wszystkim intensywny retusz, jakiemu zostały poddane zdjęcia. Przyznała to sama wokalistka. – Dzisiaj ukazała się gazeta „Pani”, na jej okładce znajduje się moje zdjęcie. Wiem, jak wiele kontrowersji to wzbudza. Chcę wam pokazać, że to prawda, ja tak wyglądam. Walczyłam o to, żeby na okładce zaprezentować się tak, jak na co dzień – podkreśliła artystka, występując na nagraniu ze swoim zdjęciem przyklejonym do twarzy. – Spójrzcie, jestem jeszcze w łóżku, nawet mam na sobie tę samą sukienkę, co na okładce. Odpuśćcie trochę. Zaakceptujcie fakt, że nie wszyscy się starzeją – dodała.

Nosowska w kolejnym poście pokazała „odretuszowaną okładkę” magazynu. „Zadaj sobie pytanie, czy tego właśnie Chcesz? Czy o takie okładki walczyli nasi pradziadowie” – ironicznie zapytała swoich fanów. Internauci docenili poczucie humoru wokalistki, wyrażając w komentarzach podziw dla jej pomysłu i kreatywności. „Pani Kasiu uwielbiam Panią za ten dystans do siebie i ogromne poczucie humoru” – brzmi jeden z komentarzy. „Uwielbiam Cię! masz niesamowity dystans i poczucie humoru, tylko się od Ciebie uczyć” – napisał ktoś inny.

Z kolei na instagramowym koncie magazynu możemy zobaczyć okładkę, na której zdjęcie Nosowskiej jest wyretuszowane.

Czytaj także:

Britney Spears opublikowała nagranie. „Nie wierzcie we wszystko, co słyszycie”