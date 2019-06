Rammstein: Druga część Stadium Tour w 2020 roku

Jeśli do tej pory brakowało dowodów na to, że Rammstein jest obecnie jednym z najwspanialszych zespołów na świecie, sprawa stała się jasna po wydaniu siódmego albumu zespołu „Rammstein” oraz dzięki pierwszej części trasy stadionowej. Udowadniają to: dyskusje pod felietonami, skok na pierwsze miejsce na listach albumów w wielu krajach europejskich, entuzjastyczne opinie fanów na temat nowego albumu oraz fantastyczne recenzje trasy, na którą bilety zostały wyprzedane w rekordowym tempie. Nowa konstrukcja sceny, iskrzący pokaz pirotechniczny, perfekcyjnie zgrany zespół, poczucie humoru oraz patos inscenizacji Rammsteina - wszystko to jest rzadkością w takiej skali i jakości na rynku muzycznym. Więc logiczne jest, że Rammstein oferuje wszystkim swoim obecnym oraz przyszłym fanom, możliwość doświadczenia ich „mega show” (Merkur), z „dużą ilością fajerwerków, ogromem huku i dymu” (Sueddeutsche Zeitung), który sprawi, że ​​europejskie „stadiony zadrżą” (Nordkurier). Rammstein powróci i ogłasza dziś: w 2020 r. pierwsza w historii zespołu trasa stadionowa rozpocznie swoją drugą część!

EUROPE STADIUM TOUR 2020

25.05.2020 Klagenfurt am Worthersee, Woertherseestadion



29.05.2020 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig



02.06.2020 Stuttgart, Mercedes-Benz Arena



06.06.2020 Zurich, Stadion Letzigrund



07.06.2020 Zurich, Stadion Letzigrund



10.06.2020 Ostend, Park de Nieuwe Koers



17.06.2020 Belfast, Boucher Road Playing Fields



24.06.2020 Nijmegen, Goffertpark



27.06.2020 Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena



01.07.2020 Hamburg, Volksparkstadion



04.07.2020 Berlin, Olympiastadion



09.07.2020 Lyon, Groupama Stadium



13.07.2020 Turin, Stadio Olimpico Grande Torino



17.07.2020 Warsaw, PGE Narodowy



21.07.2020 Tallinn, Tallinn Song Festival Grounds



26.07.2020 Trondheim, Granåsen



31.07.2020 Gothenburg, Ullevi Stadium



04.08.2020 Aarhus, Ceres Park



Bilety w sprzedaży od piątku 5 lipca od 11:00 (lokalnego czasu) wyłącznie na eventim.com/rammstein. Członkowie fanklubu Rammstein „LIFAD” będą mogli zakupić bilet od środy 3 lipca do czwartku 4 lipca do godziny 11:00. Ponieważ ilość biletów zarezerwowanych dla LIFAD jest ograniczona, nie ma gwarancji, że każdy członek LIFAD zakupi bilety w przedsprzedaży. Wszystkie czasy odnoszą się do czasu lokalnego dla danego kraju.

Aby umożliwić zakup biletu w przystępnych cenach jak największej liczbie fanów, prosimy o zwrócenie uwagi na następujące kwestie:

Wszystkie informacje na temat legalnych platform przedsprzedażowych można znaleźć na stronie rammstein.com. Wszyscy pozostali sprzedawcy oferujący bilety na koncert Rammstein NIE SĄ AUTORYZOWANYMI sprzedawcami. Bilety na Rammstein zakupione od nieautoryzowanych sprzedawców nie uprawniają do wstępu na koncert. Zalecamy, aby wszyscy potencjalni nabywcy biletów z wyprzedzeniem utworzyli konto klienta w systemach biletowych, aby, w momencie rozpoczęcia przedsprzedaży, mogli szybciej dokonać zakupu. Bilety podlegają personalizacji w zależności od kraju (na koncertach w Polsce wszystkie bilety są spersonalizowane). „Spersonalizowany” oznacza, że jest przypisany do osoby wymienionej na bilecie. W Polsce jedna osoba może kupić maksymalnie 4 bilety. W przypadku wszystkich innych koncertów, można zakupić maksymalną liczbę biletów wyświetlaną podczas procesu zakupu dla każdego kraju. Dalsze informacje na temat limitów oraz ewentualnej personalizacji w poszczególnych krajach, zostaną podane podczas procesu sprzedaży i są częściąGeneral Terms and Conditions. Jakiekolwiek próby przekazywania spersonalizowanych biletów Rammstein są zakazane. Sprzedaż biletów podlega specyficznym dla danego kraju wymaganiom właściwym autoryzowanemu sprzedawcy biletów oraz organizatora. Te specjalne i świadome regulacje przedsprzedaży mają na celu zapewnienie jak największej liczbie fanów możliwość zakupu biletów po uczciwych a nie zawyżonych cenach. Wszystkie koncerty w ramach Europe Stadium Tour 2020 odbędą się pod kierownictwem MCT Agentur GmbH. Informacje dotyczące wszystkich koncertów dostępne namct-agentur.com.