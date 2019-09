Wielki powrót królowej. Céline Dion wystąpi w Polsce

To będzie niezwykłe wydarzenie pierwszej połowy przyszłego roku. Bilety do regularnej sprzedaży trafią 4 października o godzinie 10:00. Wcześniej ruszy przedsprzedaż. Organizatorem koncertów Céline Dion w Polsce jest agencja Prestige MJM.

Artystka powraca na największe areny koncertowe świata w fantastycznym stylu. Odwiedzi niemal setkę miast na kilku kontynentach! Po sześciu latach przerwy zaprezentuje publiczności swoje najnowsze anglojęzyczne wydawnictwo płytowe Céline COURAGE, które do sprzedaży trafi 15 listopada.

Céline Dion - to wokalna potęga,jeden z najbardziej rozpoznawalnych, powszechnie szanowanych symboli sukcesu w historii muzyki popularnej. Mając 18 lat miała już na swoim koncie olbrzymią liczbę nagród, a w latach 90. artystka zupełnie zdominowała światowe i popowe listy przebojów. Od tego momentu, podczas ponad 35-letniej nieprzerwanej kariery, sprzedała prawie 250 milionów albumów. Céline Dion zdobyła ogromną liczbę nagród i wyróżnień, w tym: pięć nagród Grammy, dwa Oscary, siedem nagród American Music Awards, 20 nagród Juno (Kanada) i 40 nagród Félixa (Quebec). Podczas World Music Awards w 2004 roku otrzymała nagrodę Diamond, która potwierdziła jej pozycję, jako najlepiej sprzedającej się wokalistki wszech czasów. Została również laureatką prestiżowego wyróżnienia Icon Award, przyznaną przez Billboard Music Awards w 2016 roku za całokształt twórczości. Jest jedną z najbardziej poszukiwanych i najczęściej nagrywających gwiazd na rynku.

Piosenki Céline Dion wciąż biją rekordy popularności. Podczas rezydencji w The Colosseum at Caesars Palace w Las Vegas, zagrała ponad 1.100 koncertów dla ponad 4,5 miliona fanów! W czerwcu 2018 roku zrobiła dwumiesięczną przerwę od Las Vegas i wyruszyła zagranicę, aby zrealizować całkowicie wyprzedaną trasę CÉLINE DION LIVE 2018. Artystka zaśpiewała na 22. koncertach w 12. miastach Azji, Australii i Nowej Zelandii dla 260 tysięcy fanów. Występy były jednymi z najbardziej dochodowych w ubiegłym roku na świecie, przynosząc prawie 57 milionów dolarów zysku. Przed rokiem, dzięki remiksowi singla „Ashes” z filmu Deadpool 2, piosenkarka znalazła się na liście przebojów US Dance Club.

W zeszłym tygodniu Céline Dion wydała trzy nowe utwory, które wchodzą w skład jej niezwykle wyczekiwanego albumu COURAGE. Najnowsze kawałki artystki to: „Imperfections”, „Lying Down”, i „Courage”. Piosenki wskazują na nowy, ekscytujący kierunek twórczy Céline. Lepiej będą mogli się z nim zapoznać fani podczas najbliższych koncertów. Album COURGAGE, na który składa się eklektyczna mieszanka pięknych ballad i bardzo rytmicznych utworów, ukaże się na całym świecie już 15 listopada. Płyta dostępna jest także w przedsprzedaży. Céline Dion - Imperfections



26 września 2019 roku Céline Dion ogłosiła kolejne daty na trasie COURAGE WORLD TOUR. Występy przewidują wieczory m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie, w tym po raz pierwszy na Cyprze i Malcie. Po 12 latach artystka ponownie przyjedzie także do Polski i to na dwa występy!