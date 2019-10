Adele przeszła niesamowitą metamorfozę. Tak wygląda na nowych zdjęciach

Adele na imprezie z okazji 33. urodzin Drake'a miała na sobie czarną aksamitną suknię bez ramion. W sieci pojawiło się kilka zdjęć z przyjęcia oraz nagranie, na którym widać, jak dobrze bawi się piosenkarka.

Internauci masowo dodają w mediach społecznościowych zdjęcia Adele z imprezy, chwaląc ją za oszałamiającą metamorfozę. W czerwcu tego roku Adele zdradziła, że uczęszcza pilates wraz ze swoją przyjaciółką Aydą Field. Informator „The Sun” przekazał, że „Adele bawi się życiem i łączy to z opieką nad małym Angelo” .

Przypomnijmy, Adele w 2012 roku urodziła syna Angelo Jamesa. Ojcem dziecka był wieloletni partner artystki Simon Konecki. W kwietniu 2019 roku doszło do separacji, a we wrześniu piosenkarka złożyła papiery rozwodowe. Szacuje się, że artystka sprzedała do tej pory około 40 mln albumów i 50 milionów singli. Czyni to Adele jedną z najlepiej sprzedających się artystów w historii.