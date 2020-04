Co wtorek fascynujące filmy dokumentalne za darmo w sieci

We współpracy z Mazdą festiwal zaczyna akcję #zostanwdomu #wmoimstylu. Dzięki niej można obejrzeć znakomite filmy dokumentalne poprzedzone wprowadzeniem ekspertów z dziedziny kina i kultury. Kolejne tytuły będą dostępne za darmo, przez 24h na platformie CDA.pl w każdy wtorek od godz. 00:00 do 23:59. Dostęp będzie możliwy poprzez link opublikowany na wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/234916950963004

Jakie to filmy?

14 kwietnia – „Człowiek delfin”, reż. Lefteris Charitos

Wyróżniony Nagrodą Czytelników „Co Jest Grane 24” na 15. Festiwalu Millennium Docs Against Gravity „Człowiek delfin” to historia Jacques’a Mayola, jednego z najsłynniejszych nurków w historii, wielokrotnego rekordzisty świata w nurkowaniu głębinowym. Opowieść o pasji, która sprawia, że przekracza się własne granice. Ale także refleksja nad naszym związkiem z naturą.

Urzekają w tym dokumencie zdjęcia realizowane m.in. w Japonii, Miami, Marsylii i u na wyspa Caicos, Kalymnos i Elbie. Narratorem zaś jest Jean-Marc Barr, który zagrał Mayola w kultowym filmie „Wielki błękit” Luca Bessona.

21 kwietnia – „Sól ziemi”, reż. Wim Wenders i Juliano Ribeiro Salgado

Niemiecki reżyser, Wim Wenders, zrealizował ten dokument we współpracy z Juliano Ribeiro Salgado, synem wybitnego fotografika Sebastiao Salgado. Nie jest to jednak wyłącznie biografia artysta. Raczej podróż ścieżkami, które rzucały go w odmienne części globu i opowieść o życiu jako nieustannej tułaczce. W wybitnych zdjęciach klasyka odbija się ewolucja współczesnego świata, przemiany w sposobie eksploatacji przyrody przez człowieka, przepaści ekonomiczne między ludźmi. Jego kadry stają się dziennikiem społecznej niesprawiedliwości.

A na marginesie tej historii, „Sól ziemi” jest pięknym, osobistym świadectwem pojednania syna z często nieobecnym, odległym ojcem.

28 kwietnia – „Duch Bauhausu”, reż. Niels Bolbrinker i Thomas Tielsch

W ubiegłym roku Bauhaus, jeden z najbardziej wpływowych nurtów w XX-wiecznych wzornictwie przemysłowym i architekturze obchodził setne urodziny. Z tej okazji Niels Bolbrinker i Thomas Tielsch postanowili spróbować zrozumieć idee, które za nim stały. Twórcami ruchu nie kierowały bowiem wyłącznie przekonania estetyczne, lecz pragnienie poprawy świata. Reżyserzy opowiadają o utopii, która zderzyła się z rzeczywistością. Ale też zastanawiają się, jak wiele z niej udało się ocalić i jak tytułowy „duch Bauhausu” wciąż unosi się nad naszą codziennością.

5 maja „Branford Marsalis. Iluzjonista dźwięku”, reż. Reinhold Jaretzky

Braci Marsalis i ich ojca, pianistę, nazywa się „dyktatorami jazzu”. Są tuzami tego gatunku. Każdy z piątki gra na innym instrumencie. Bohater dokumentu Reinholda Jaretzky’ego, najstarszy Branford – na saksofonie. Występował u boku takich legend, jak Herbie Hancock i Miles Davis, ale też zajmował się muzyką pop-rockową, m.in. współpracując ze Stingiem. Reinhold Jaretzky przedstawia sylwetkę muzyka, który ma na swoim koncie ponad trzydzieści albumów.

Płatna oferta

Jednocześnie Millennium Docs Against Gravity prezentuje zestaw hitów z poprzednich edycji festiwalu. Dyrektor Festiwalu Artur Liebhart poleca dziewięć tytułów. „Zamknij się i graj na pianinie” Philippa Jedicke’a to filmowy portret pochodzącego z Kanady muzyka i pianisty Chilly Gonzalesa – jego podróż od berlińskiej sceny punkowej do najlepszych na świecie filharmonii. „Przeżyć: metoda Houellebecqa” Arno Hagersa, Erika Lieshouta i Reiniera van Brummelena, gdzie przewodnikiem jest Iggy Pop w rozterkach pisarza znad Sekwany odnajdujący własny ból, jaki towarzyszy mu na scenie. Film „MATANGI/MAYA/M.I.A”. Stephena Loveridge’a poświęcony jest pochodzącej ze Sri Lanki M.I.A – wokalistce, która łączy w swojej twórczości wiele różnych gatunków, w tym hip-hop, ragga, dancehall i electro, buntowniczce stojącej często w opozycji do polityki zachodniego świata. Inne dokumenty poświęcone artystom to: „W drodze do Jah” Moritza Springera, Noëla Dernescha, „Stroiciel Himalajów” Michała Sulimy, „La Chana – królowa flamenco” Luciji Stojevic.

Są również w sieci dokumenty społeczno-polityczne. Przede wszystkim znakomita, wstrząsająca „Scena zbrodni” Joshuy Oppenheimera, który siedem lat spędził rozmawiając z „emerytowanymi” dowódcami brygad śmierci, dziś szanowanymi obywatelami, mającymi przecież na sumieniu setki ludzkich istnień. W 1966 roku, czyli w ciągu roku od puczu wojskowego w Indonezji, reżimowe organizacje paramilitarne Panczaszila zamordowały ponad milion ludzi. Po latach reżyser odtwarza tamte wydarzenia, zmusza zbrodniarzy do rozmowy, do powrotu do tamtych dni. Pokazuje ich poczucie bezkarności. Ale i to, jak czasem coś w nich pęka, jak rodzi się sumienie.

„The War Show” Obaidah Zytoon i Andreasa Dalsgaarda jest unikalnym filmem o nadziejach i rozczarowaniach Arabskiej Wiosny, zmontowany z materiałów nagrywanych przez kilka lat przez didżejkę radiową Obaidah Zytoon.

I wreszcie „Zjadanie zwierząt” Christophera Dillona Quinna – wielki protest przeciwko przemysłowej hodowli zwierząt.

Wszystkie te tytuły dostępne są na vod.pl.

Czytaj także:

Siedem porywających komediowych premier Netfliksa i HBO GO