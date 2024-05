Tak widzą rolę Dudy. Ma zwrócić Trumpa przeciwko Rosji

Bartosz Brzeziński, korespondent Politico, zauważa, że jest tylko jedna kwestia, która łączy zwaśnione w Polsce obozy polityczne – podejście do wojny w Ukrainie i zgoda co do konieczności wpłynięcia na postawę Donalda Trumpa w tej sprawie. Polski rząd wierzy, że ma tajną broń, która pozwoli mu zmienić postawę Trumpa wobec rosyjskiego przywódcy Władimira Putina – i jest nią prezydent prawicowego obozu politycznego, Andrzej Duda. To o tyle ważne, że polska scena polityczna obawia się ryzyka wycofania się USA z NATO pod rządami Trumpa i porzucenia Europy w momencie zagrożenia.

Kilka dni przed zaakceptowaniem przez amerykański Kongres pakietu pomocowego dla Ukrainy (o wartości 61 mld dolarów) Duda spotkał się z Trumpem w jego pełnym blichtru i złota wieżowcu w Nowym Jorku. Po przełomowym głosowaniu w Izbie Reprezentantów politycy PiS ogłosili, że to w dużej mierze zasługa prezydenta RP.

Spotkanie Duda-Trump. Czy wpłynęło na zmianę podejścia do Ukrainy?

„Wierzę, że podczas spotkania w Nowym Jorku prezydent przyjął rekomendację polskiego rządu i przedstawił polski punkt widzenia na kwestie bezpieczeństwa” – napisał na Twitterze premier Donald Tusk, którego autor nazywa „starym wrogiem Dudy”. „W tych sprawach potrzebujemy maksimum porozumienia i minimum kontrowersji” – zaznaczył Tusk.

Jednak ku konsternacji PiS, narracja o triumfie Dudy szybko zamieniła się w żart z Polaków, uwieczniony w niezliczonych polskich memach, a nawet piosence. Niedawno gospodarz „The Late Show”, amerykański komik Stephen Colbert wyśmiewał polskiego prezydenta za „podlizywanie się Trumpowi” i spotykanie się z nim „przez cały dzień”.

Autor artykułu zauważa, że odkładając żarty na bok, spotkanie Dudy zbiegło się w czasie ze zmianą polityki Trumpa i Republikanów w sprawie pomocy Ukrainie. Przypomina też, że Trump uwielbia, gdy ktoś łechce jego ego, a PiS i Duda mają duże doświadczenie w „kadzeniu” byłemu prezydentowi USA.

twitter

– Duda jest naszym zaklinaczem Republikanów – powiedział wcześniej POLITICO Michał Baranowski, który kieruje polskim biurem German Marshall Fund, think tanku zajmującego się współpracą Ameryki Północnej z Europą.

Nie wszyscy są zdania, że to perswazja Andrzeja Dudy była decydująca dla zmiany postawy Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy.

– To spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z byłym prezydentem Donaldem Trumpem było zapewne miłe... ale w tym przypadku nie miało znaczenia. Nie przesadzajmy – powiedział „Faktowi” politolog Zbigniew Lewicki.

Czytaj też:

Trump podchwycił pomysł Dudy. „The Times” o inspiracji argumentami polskiego prezydentaCzytaj też:

Sikorski skontaktował się z Dudą przed wylotem do USA. „Prosiłem go”