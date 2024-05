Trump podchwycił pomysł Dudy. „The Times” o inspiracji argumentami polskiego prezydenta

W połowie kwietnia kandydujący ponownie na prezydenta USA były amerykański prezydent Donald Trump spotkał się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą w Trump Tower w Nowym Jorku. Mimo że według polskiego prezydenta nie było to oficjalne, a typowo przyjacielskie spotkanie, to podczas 2,5 godzinnej rozmowy poruszono ważne tematy, w tym także pomysł Dudy, żeby kraje NATO wydawały na obronność 3. proc. PKB, zamiast 2 proc. PKB, do czego zobowiązane są obecnie.

Trump podchwycił pomysł Dudy. Chodzi o 3 proc. na obronność

Jak informuje w piątek brytyjski „The Times”, powołując się na swoje źródło, Donald Trump poważnie rozważa zażądanie od sojuszników w NATO wydatków na obronność z 2 procent do 3 procent PKB. Przypomnijmy, że były amerykański prezydent w ostatnich miesiącach kontrowersyjnie wypowiadał się o Sojuszu Północnoatlantyckim.

„Myślenie Trumpa »ewoluuje« w kierunku nowego celu – obecnie osiąganego tylko przez USA i dwóch innych członków – jako cenę za kontynuację amerykańskiego zaangażowania we wspólną obronę Europy, jeśli powróci do władzy w wyborach listopadowych” – przekazało źródło brytyjskiego tygodnika.

„The Times”, ponownie powołując się na swoje źródło, pisze, że były amerykański prezydent „został zainspirowany argumentami prezydenta Dudy z Polski, który wezwał do znacznego zwiększenia wydatków na obronność w całym sojuszu”.



Andrzej Duda postuluje wydatki na obronność w NATO w wysokości 3 proc. PKB

Po raz pierwszy swój postulat zwiększenia wydatków na obronność członków NATO do 3 proc. PKB Andrzej Duda przedstawił na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed wizytą w Stanach Zjednoczonych w marcu i spotkaniem z prezydentem Joe Bidenem.

– Uważam, że powinniśmy postawić taki postulat i chcę to zaproponować w najbliższym czasie, również podczas wizyty w Białym Domu. Będę o tym rozmawiał ze wszystkimi naszymi kolejnymi sojusznikami, także z sekretarzem generalnym NATO w kwaterze głównej. (Chodzi o to – red.), żeby państwa NATO wspólnie zdecydowały, żeby wymaganiem sojuszu było wydatkowanie 3 proc. PKB na obronność. To będzie granica, poniżej której absolutnie nie będzie zalecane schodzić – zapowiadał wtedy polski prezydent.

I rzeczywiście swój postulat przedstawił w Białym Domu i podczas rozmów z amerykańskimi kongresmenami i regularnie mówił o nim podczas kolejnych międzynarodowych spotkań.

