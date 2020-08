Rada Języka Polskiego odcina się od opinii o słowie „Murzyn”: To nie jest oficjalne stanowisko

W połowie sierpnia na stronie Rady Języka Polskiego zamieszczono opinię dr hab. Marka Łazińskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczącą słów „Murzyn” i „Murzynka” . Językoznawca stwierdził w niej, że choć pierwotnie słowo Murzyn nie niosło negatywnego ciężaru znaczeniowego, obecnie „obarczone jest bagażem negatywnych konotacji”. Marek Łaziński podkreślił, że słowo to jest obecnie naturalnie wypierane z użytku i rekomendował, by „słowa Murzyn nie używać inaczej niż na prawach historycznego cytatu” .

Osoby przyzwyczajone do języka sprzed lat będą dalej używać słowa Murzyn w rozmowach prywatnych w przekonaniu, że słowo to jest neutralne. Taką opinię podziela część językoznawców. Dlatego nie zachęcam do poprawiania wszystkich i w każdej sytuacji. Sam nie mówię Murzyn od lat nawet w rozmowach prywatnych, innych zachęcam, by nie używali tego słowa przestrzeni publicznej – podsumował dr Łaziński.

Opinia eksperta stała się podstawą licznych publikacji, wśród których pojawiły się także głosy sprzeciwu, zarzucające językoznawcy nadmierną poprawność polityczną. W związku z poruszeniem, które wywołało stanowisko doktora Łazińskiego, Prezydium Rady Języka Polskiego wydało oświadczenie. „Rada Języka Polskiego nie podjęła dotąd żadnej uchwały ani nie opublikowała żadnego stanowiska w tej sprawie” – czytamy w jego pierwszym punkcie.

Rada Języka Polskiego: To opinia, nie stanowisko

Prezydium podkreśla, że opinia doktora Łazińskiego to odpowiedź na prywatny list. „Takie odpowiedzi są normą w działalności Rady i są publikowane w odpowiedniej zakładce, a nie na stronie głównej. Odpowiedź napisał znawca zagadnienia, prof. Marek Łaziński, poproszony o to przez Przewodniczącą Rady. Nie należy tego tekstu traktować jako oficjalnego stanowiska Rady, które – jak napisano we wprowadzeniu do tamtej odpowiedzi – może zostać podjęte dopiero na posiedzeniu plenarnym RJP” – podkreślono.

RJP: Niczego nie zakazujemy

Prezydium RJP zaznaczyło też, że Rada „nie ma kompetencji, by zakazywać używania jakiegokolwiek słowa lub wyrażenia, ani też, by nakazywać posługiwanie się jakimkolwiek wyrazem” . Podkreślono, że członkowie RJP nie roszczą sobie prawa do ingerowania w rozwój języka i „nie uważają się za właścicieli polszczyzny” .

„Rada wyraża tylko opinie dotyczące kwestii językowych, opinie oparte na analizie istniejącego stanu faktycznego. Tak też jest skonstruowana odpowiedź w sprawie słowa Murzyn, odpowiedź, w której autor przywołuje historię używania tego wyrazu i przedstawia stan dzisiejszy” – wskazano. Prezydium podkreśliło przy tym, że Rada nie decyduje o nacechowaniu słów, a jedynie opisuje to, jak są one używane przez społeczeństwo.

Rada broni się też przed zarzutami, że nie zajmuje się kwestiami „istotnymi dla dzisiejszej polszczyzny” . Jako taką aktywność wymieniła liczne porady, sprawozdania o stanie ochrony polszczyzny składane przed Sejmem i Senatem czy sprawozdania z działalności.

Czytaj także:

Czy „Murzyn” i „Murzynka” to słowa obraźliwe? Rada Języka Polskiego zabrała głos