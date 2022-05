7 najbardziej spektakularnych bibliotek świata. Ich wnętrza kryją w sobie tajemnice

W środku skrywają prawdziwe skarby: opasłe tomy ksiąg oprawionych skórą, cenne starodawne druki, czy oryginalne zapiski sprzed kilkuset lat. Niektóre spełniają rolę muzeum, w innych do dziś można zwyczajnie wypożyczyć książki. Wiele z tych najwspanialszych bibliotek świata powstało setki lat temu, ale znajdą się też propozycje dla miłośników postmodernizmu. Jedno jest pewne: wnętrza bibliotek potrafią być fascynujące! Nic dziwnego, że przyciągają tłumy turystów. Uchylmy rąbka tajemnicy siedmiu najbardziej spektakularnych bibliotek na mapie świata.

7 najbardziej spektakularnych bibliotek świata

1. Biblioteka Trinity College w Dublinie, Irlandia



To obowiązkowe miejsce na mapie wszystkich, którzy chcą dokładnie zwiedzić Dublin. Trinity Collage znany jest właśnie ze względu na wyjątkową bibliotekę. To największy tego typu gmach w całej Irlandii – dostępny zarówno dla zwiedzających, jak i dla studentów działającego po dziś dzień Trinity College.



Biblioteka Trinity College w Dublinie, Irlandia

Historia Biblioteki sięga 1592 roku. W tzw. Starej Bibliotece – historycznej części Trinity Library znajduje się m.in. rękopis ewangelii z IX wieku znany jako „Księga z Kells”. Ale to nie jedyne, co przyciąga turystów do jej odwiedzin.



Biblioteka Trinity College w Dublinie, Irlandia



Przez 7 dni w tygodniu można podziwiać m.in. skarbiec biblioteki, wiekowe rękopisy oraz wnętrze „Długiego Pokoju”, w którym znajduje się 200 000 najstarszych zgromadzonych książek.



2. Biblioteka w Pałacu Mafra, Portugalia



Druga wyjątkowa biblioteka znajduje się w portugalskim pałacu nieopodal Lizbony i należy do jednych z najwspanialszych w Europie. 280-metrowa przestrzeń mieści około 36 000 oprawionych w skórę książek z okresu od XIV do XIX w.



Biblioteka w Pałacu Mafra, Portugalia



Ponoć bibliotekę zamieszkują niewielkie nietoperze, które odstraszają mole, ćmy i inne szkodniki, dla których tysiące cennych tomów na drewnianych półkach jest naprawdę łakomym kąskiem. Ponieważ nietoperze polują tylko w nocy, raczej nie zobaczymy ich w godzinach odwiedzin.



Biblioteka w Pałacu w Mafrze, Portugalia

Pałac Mafra, w którym znajduje się biblioteka został uznany jako jeden z Siedmiu Cudów Portugalii. Wnętrza urządzono w stylu rokoko. Sama biblioteka „grała” w miniserialu Podróże Guliwera (1996) jako Wielka Komnata Wojenna dla cesarza Lilliput. Pałac oraz wnętrza biblioteki są dostępne dla zwiedzających.



3. Biblioteka Królewska w Kopenhadze, Dania



Biblioteka Królewska w Kopenhadze to jeden z najciekawszych obiektów architektonicznych na świecie. Została założona w 1648 roku przez Fryderyka III i rozwijana przez kolejnych władców Danii. Przez wzgląd na swój wygląd nazywana jest „Czarnym Diamentem”.



Biblioteka Królewska w Kopenhadze, Dania



Swój futurystyczny wygląd zawdzięcza rozbudowie w latach 90. XX wieku. Wtedy też do starego, historycznego budynku dobudowano granitową bryłę o nieregularnym kształcie, radykalnie odchodząc od pierwotnego stylu budowli.



Biblioteka Królewska w Kopenhadze, Dania



Nie zmienił się jednak jej historyczny charakter: do dziś przechowywane są tam bezcenne rękopisy twórców takich jak Hans Christian Andersen, Karen Blixen czy Søren Kierkegaard. Dodatkowo dzięki zwiększeniu przestrzeni mieszczą się tam również inne instytucje kultury.



4. Biblioteka benedyktyńska w Admont, Austria



Prawdziwa perełka baroku – położona w malowniczej miejscowości Admont w Alpach należy do zakonu benedyktynów. Wnętrze ma 70 metrów długości, 14 metrów szerokości i 13 metrów wysokości, co czyni je największą klasztorną biblioteką na świecie. Bez wątpienia jest też jedną z najpiękniejszych.



Biblioteka benedyktyńska w Admont, Austria

Bibliotekę zaprojektował znany austriacki architekt Joseph Hueber. Zgodnie zmyślą oświecenia uważał on, że przestrzeń, tak jak i ludzkie rozumienie, powinna być wypełniona światłem. Dlatego też zaplanował 48 okien, które oświetlają 7-kopułowy strop. Sklepienie każdej kopuły zdobią freski austriackiego malarza Bartolomeo Altomonte. Jednak mało brakowało, a nie moglibyśmy ich dziś podziwiać...





Biblioteka benedyktyńska w Admont, Austria



Niecałe sto lat od otwarcia biblioteki, w 1865 klasztor strawił pożar. Większość budynków została zniszczonych, szczęśliwie jednak gmach biblioteki ocalał nienaruszony. Spłonęło jedynie zakonne archiwum.



Biblioteka benedyktyńska w Admont, Austria



Dziś biblioteka mieści ogromny zbiór około 70 000 książek, w tym ponad 1400 rękopisów (najstarsze datowane na VIII wiek) oraz 530 inkunabułów (książki wydrukowane przed 1500 rokiem). Dla zwiedzających udostępniona jest nie tylko biblioteka, ale i inne przepiękne wnętrza opactwa benedyktynów w Admont.



4. Biblioteka Strahov w czeskiej Pradze



Inną barokową biblioteką, do której warto się wybrać jest ta należąca do klasztoru Norbertanów w Pradze. Znajduje się w słynnym zamku na Hradczanach. To jedna z najcenniejszych i najlepiej zachowanych bibliotek historycznych na świecie. Zbiory liczą około 200 000 książek, starodruków, pierwodruków i rękopisów. Jej najbardziej znaną częścią jest słynna Sala Teologiczna widoczna na zdjęciu.



Biblioteka na Strahovie, Praga, Czechy



Głównym i największym pomieszczeniem całej biblioteki klasztornej jest jednak Sala Filozoficzna, zajmująca dwa piętra budynku. Posiada oryginalne barokowe meble oraz sufit zdobiony freskami z lat 1783-1785.



Biblioteka na Strahovie, Praga, Czechy



Chociaż zamek na Hradczanach przeszedł wiele zawirowań w okresie komunizmu, po upadku reżimu w 1989 roku rozpoczęto modernizację obiektu. Odrestaurowano wnętrza klasztoru, kościoła i biblioteki oraz utworzono Strahovską Galerię Obrazów. Warto odwiedzić ją przy okazji wizyty w stolicy Czech.



Królewska Czytelnia Portugalska, Rio de Janeiro, Brazylia



Królewska Czytelnia Portugalska w Rio de Janeiro została założona przez trójkę uchodźców politycznych z Portugalii. Chcieli oni przekazać tradycję literacką swojego kraju nowo niepodległemu narodowi Brazylii, który był wcześniej portugalską kolonią. Gotycko-renesansowy gmach powstał w 1887 roku.



Królewska Czytelnia Portugalska, Rio de Janeiro, Brazylia



Biblioteka stała się największą kolekcją dzieł portugalskich poza Portugalią. Liczy 350 000 tytułów, w tym wiele oryginalnych rękopisów i unikatowych, pojedynczych dzieł literackich. Każdego roku biblioteka otrzymuje 6000 nowych tytułów, które uzupełniają już imponującą kolekcję.



Królewska Czytelnia Portugalska, Rio de Janeiro, Brazylia



Mimo ogromnej ilości książek umieszczonych w wysokich, ciemnobrązowych regałach, wnętrze nie sprawia wrażenia ponurego. Wszystko dzięki wyjątkowej kopule z witrażu zaprojektowanej przez Rafaela da Silva Castro. W 2014 roku Królewska Czytelnia Portugalska znalazła się na 4 miejscu wśród 20 najpiękniejszych bibliotek na świecie według magazynu „Time”.



Nowa Biblioteka Miejska, Stuttgart, Niemcy



Biblioteka Miejsca w Stuttgarcie to przykład nowoczesnej architektury XXI wieku. Budynek został otwarty w 2011 roku i od razu zyskał uznanie miłośników prostego, minimalistycznego stylu. Wnętrze miało być jasne i przestronne, niemalże „sterylne”. Pomysł udało się zrealizować koreańskiemu architektowi Eun Young Yi.



Nowa Biblioteka Miejska, Stuttgart, Niemcy



9-piętrowy budynek przy Mailänder Platz miał dobrze korespondować ze strukturą okolicznych 7-piętrowych budynków, będąc symbolem nowego centrum intelektualnego i kulturalnego. Budowała biblioteki pochłonęła 79 milionów euro.

Jeśli na powyższej liście brakuje ci propozycji w Polski, polecamy kilka równie interesujących miejsc. Należy do nich monumentalny gmach Biblioteki Narodowej w Warszawie, nadmorska Sopoteka, a także ekologiczna „Bioteka” w Lublinie. Warto zobaczyć także nowoczesną bryłę Biblioteki Akademickiej w Katowicach oraz przejść się po wnętrzu (i dachu) Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

