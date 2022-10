Marzył o Noblu, ze wstydu popełnił seppuku. „Życie Mishimy było mocno pokręcone”

Dwóch wybitnych pisarzy. Jeden z nich, Yukio Mishima, wymieniany wśród kandydatów do Nobla, czekał w latach 60. na tę nagrodę i się nie doczekał. W 1968 r., gdy cały świat był przekonany, że Nobel wreszcie trafi do Japonii, faktycznie tam dotarł, ale w ręce Yasunari Kawabaty. Mishima stracił nadzieję, skończyło się tragedią. Drugi z pisarzy, Haruki Murakami, też jest w ostatnich latach zaliczany do tych, którzy mają duże szanse na tę nagrodę, ale jak dotąd kończy się tylko na czekaniu i pisaniu przez niego kolejnych utworów.

Ostatnio pojawiły się w naszych księgarniach książki, które przypomniały o nich. Fundamentalna biografia Mishimy, napisana krótko po śmierci pisarza przez amerykańskiego profesora japonistyki Johna Nathana oraz tom złożony z bardzo interesujących rozmów Murakamiego z wybitnym japońskim dyrygentem Seiji Ozawą. John Nathan, „Mishima. Życie” Państwowy Instytut Wydawniczy Nie żył długo, zaledwie niespełna 46 lat, ale dorobek miał imponujący. Napisał 40 powieści, 18 sztuk teatralnych, 20 tomów opowiadań, wiele esejów i tekstów publicystycznych. Można by się spodziewać, że wiódł spokojne, uporządkowane życie sprzyjające takiej aktywności pisarskiej. A tu nie! Życie Mishimy było mocno pokręcone. Miał przemocowego ojca, do 12. roku życia histeryczna babka więziła go w domu (nie da się tego inaczej nazwać), odkrył swój homoseksualizm, ale ostatecznie ożenił się i miał dzieci, był wątłym człowiekiem, który zadał sobie mordercze ćwiczenia sportowe i „stworzył” swoje ciało od nowa (chętnie pozował do zdjęć z gołym muskularnym torsem).