Święto muzyki tradycyjnej w Warszawie, czyli jesienna edycja Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata

Festiwal Wszystkie Mazurki Świata odbędzie się w dniach 25-27 listopada 2022 roku. W trakcie wydarzenia, będzie można wziąć udział w koncertach, warsztatach i potańcówkach. Organizatorzy przygotowali atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Koncerty, tańce, warsztaty

W piątek i sobotę w repertuarze: koncert muzyki tradycyjnej Kanon Trzech, opowieści i filmy Andrzeja Bieńkowskiego, warsztaty, klub festiwalowy i Noc Tańca do rana. W niedzielę rozpocznie się zaś część Małe Mazurki, czyli cykliczny festiwal dedykowany dzieciom, organizowany we współpracy z Muzeum dla Dzieci. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w przedstawieniu, warsztatach muzycznych i zabawach tanecznych. W trakcie zabawy zapoznają się z polską i ukraińską muzyką tradycyjną.

Wydarzenia festiwalowe będą odbywały się w różnych miejscach na mapie Warszawy. Fundacja Wszystkie Mazurki Świata zaprasza do Centrum Promocji Kultury, Pałacyku Konopackiego i Kultury Wysokiej.

twitter

Fundacja Wszystkie Mazurki Świata

Fundacja Wszystkie Mazurki Świata powstała w 2010 roku po to, by promować polską muzykę tradycyjną, zaczerpniętą bezpośrednio od wiejskich muzykantów i tancerzy. Mazurek w nazwie jest odwołaniem do najpopularniejszej w Polsce formy melodycznej i tanecznej.

Czytaj też:

„Chleb i sól” najlepszym debiutem w Kairze

Pierwsza edycja festiwalu Wszystkie Mazurki Świata odbyła się w 2010 roku. Powstała z inicjatywy Janusza Prusinowskiego i Piotra Piszczatowskiego, którzy wraz z Jagną Knittel i Katarzyną Linder założyli Fundację. Festiwal jest organizowany dwa razy do roku – wiosną i jesienią.

Bilety na festiwal

Bilety na wydarzenie można kupić w internecie oraz w kasie przed wejściem. Dla gości z Ukrainy wstęp jest bezpłatny na podstawie wejściówek. Można je pobrać w Biurze Festiwalowym w dniu danego wydarzenia, na dwie godziny przed jego rozpoczęciem.

Czytaj też:

Nie tylko Ralph Kamiński i Dawid Podsiadło. Great September to bardzo potrzebna imprezaCzytaj też:

Eurowizja 2023. Ukraina wybierze swojego reprezentanta podczas koncertu w bunkrze