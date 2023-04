Od tej książki trudno się oderwać. „Niebezpieczna lektura”

Zbigniew Zborowski zadebiutował w roli autora 10 lat temu, jako człowiek czterdziestokilkuletni, a więc już trudno byłoby go nazwać młodym pisarzem. I to jest jego atutem, bo nazbierał do tego czasu wiele doświadczeń. I to widać w tym, co pisze. Jego powieści to nie są skromne opowieści o życiu rodzinnym – podstawowym doświadczeniu młodych czy o dzieciństwie i pierwszych uczuciach. Zborowski bierze się za bary ze światem, bo zanim zaczął pisać poznał go z różnych stron.

W jego oficjalnym biogramie można przeczytać, że był reporterem podejmującym się trudnych tematów (np. mafia), redaktorem, prezenterem telewizyjnym, podróżnikiem, pracownikiem leśnym w Bieszczadach, wolontariuszem w Meksyku, a nawet instruktorem kung-fu. Lista imponująca. Nic dziwnego, że po tak intensywnym okresie życia Zborowski prawdopodobnie postanowił zmienić wszystko i po prostu spokojnie posiedzieć przy biurku, pisać i przeglądać notatki, a jeśli już gdzieś wychodzić, to do biblioteki czy jakiegoś archiwum ze starymi dokumentami. Po okresie pisania kryminałów ambitnie postanowił wziąć się za rzecz trudniejszą i napisać rozległą sagę historyczną. I napisał.