Święto muzyki elektronicznej nad Wisłą. Zbliża się Audioriver 2023

Już w najbliższy weekend od 28 do 30 lipca do Płocka zjadą fani muzyki elektronicznej z całej Polski. Audioriver to jeden z najbardziej barwnych i oryginalnych letnich festiwali muzycznych w kraju. W tym roku artyści wystąpią aż na dziesięciu scenach.

Największą gwiazdą tegorocznej edycji Audioriver jest Moderat, przez dziennikarzy muzycznych nazywany współczesnym Kraftwerkiem. Polska publiczność zna ich już całkiem nieźle. Niegdyś grali jako support przed poznańskim koncertem Radiohead, a dziś to oni są główną atrakcją dużej imprezy muzycznej. Poza Niemcami, na festiwalu pojawi się również "Shygirl", która przebojem wdarła się do świadomości słuchaczy na całym świecie, proponując muzykę będącą mieszanką elektroniki, rnb, i rapu. Na koncie ma zaledwie jeden album zatytułowany "Nymph", ale już teraz stała się jedną z najbardziej pożądanych brytyjskich artystek. Na scenie głównej imprezy zobaczyć będzie można również ukraiński duet Artbat, który zabierze festiwalowiczów w melodyjną podróż po najlepszych klubach tanecznych. Polskę reprezentować zaś będzie Baasch, który podczas swojego występu zaprezentuje materiał z nadchodzącej płyty. Na scenie towarzyszyć mu będzie niemiecka producentka Rosa Anschütz, którą warszawiak zaprosił do współpracy nad nowym materiałem. Audioriver 2023. Dużo basu Audioriver to także impreza, na której zapoznać się można z muzyką z bardziej odległych zakątków świata. Na scenie Studio pojawi się reprezentantka RPA Desiree, która zaprosi uczestników festiwalu do tańca w brzmieniach afro i deep house’u. Organizatorzy przygotowali też miłą niespodziankę dla fanów muzyki basowej. W tym roku impreza ma do zaoferowania aż dwie sceny z takimi brzmieniami, czyli sceny Ipact i Pulsy. Kuratorium nad nimi objęli kolekty 175 bmp i zespół Święty Bass. Obok legend drum & bassu jak Camo & Krooked na nowych scenach zobaczyć będzie można mniej znanych artystów jak grime czy Redlight. Podczas imprezy wsytąpią również m.in. 999999999, Alan Fitzpatrick, Anfisa Letyago, Avalon Emerson, Chris Liebing, Colyn, Deas, Deer Jade, Dubfire, Enrico Sangiuliano, Hedex, Job Jobse, Kamp!, Kanine, Kevin de Vries, Ki/Ki, Klangkuenstler, LP Giobbi, LSDXOXO, Mathame AV, Mind Against, Monolink, Oliver Koletzki, Pablo Bozzi, Palms Trax, Rysy, Samurai Breaks, TQD, Trym, VTSS, Worakls Orchestra, Zhu. Mimo sporego zainteresowania festiwalem, na oficjalnej stronie wydarzenia wciąż można jeszcze nabyć bilety i karnety. Czytaj też:

