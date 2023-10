Waglewski: Polityka zagląda nam do szaf i łazienek

Maciej Drzażdżewski, „Wprost”: Znowu zachciało wam się hałasować?

Staszek Wróbel: Nie, to jest tylko potrzeba atencji, lenistwo, pójście po linii najmniejszego oporu, i konformizm (śmiech)

Przez ostatnie 11 lat świat mocno się zmienił i sporo się wydarzyło. Co było ostatecznym bodźcem, który sprawił, że Kim Nowak wraca z nową płytą?

Piotr „Emade” Waglewski: Ostatecznym bodźcem był Staszek, z którym graliśmy już wcześniej w Tworzywie. Staszek był częścią pierwszego składu Tworzywa i wrócił do nas jakieś dwa lata temu. Pamiętam, że już dwadzieścia lat temu okazało się, że mamy bardzo podobne punkowo-rockowe zainteresowania i słuchaliśmy bardzo podobnych rzeczy. Teraz spotkaliśmy się po kilkunastu latach i okazało się, że nadal fascynuje nas ta energia. Stwierdziliśmy, że Staszek może być fajnym punktem wyjścia w pracy nad nowym albumem i zaprosiliśmy go do współpracy.

Poza tym, Kim Nowak jest spełnieniem naszych nastoletnich marzeń, zawsze chcieliśmy grać taką muzykę. Jeszcze przed Tworzywem formowaliśmy osiedlowe grupy muzyczne, ale wielu naszych kolegów poszło później w innym kierunku, a my z Bartkiem zostaliśmy sami. To właściwie przez to zaczęliśmy robić hip-hop, bo to było najłatwiejsze do zrobienia w dwie osoby.

To, oczywiście, trwa do dzisiaj, ale Kim Nowak jest właśnie taką przestrzenią realizacji nastoletnich marzeń, których nie mogliśmy zrealizować w Tworzywie. Tam nie ma demokracji, tylko wszystkim kierujemy ja i Bartek. Kim Nowak jest natomiast zespołem z krwi i kości.