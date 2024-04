Zełenski o nowej umowie z USA. „Celem jest uczynienie jej najsilniejszą ze wszystkich”

O pracach nad nową dwustronną umową bezpieczeństwa z USA Wołodymyr Zełenski poinformował w swoim codziennym orędziu do narodu.

Zełenski o dwustronnej umowie z USA. Ma dotyczyć bezpieczeństwa

Ukraiński prezydent zaczął swoje przemówienie od podziękowania za przyjęcie ustawy o amerykańskim wsparciu wojskowym dla Ukrainy.

– Właśnie rozmawiałem z liderem demokratów w Izbie Reprezentantów Kongresu USA, Hakeemem Jeffriesem. Podziękowałem mu i wszystkim kongresmenom za wsparcie naszego państwa i osobiste zaangażowanie w promowanie nowego pakietu pomocy dla Ukrainy. Współpracujemy z partnerami na wszystkich poziomach, aby osiągnąć poziom efektywności pomocy, który jest potrzebny, aby nie tylko utrzymać nasze pozycje, ale także zakłócać rosyjskie plany wojenne – przekazał Zełenski. – Nadal oczekujemy na dostawy, które zostały obiecane Ukrainie. Oczekujemy takiej wielkości i składu dostaw, które mogą zmieniać sytuację na polu bitwy na korzyść Ukrainy. Ważne jest, aby zrealizować każde nasze porozumienie – wszystko, co przyniesie praktyczne rezultaty na polu bitwy i wesprze morale na froncie. W rozmowie z panem Jeffriesem podkreśliłem, że potrzebne są systemy „Patriot” i to jak najszybciej – dodał.

Następnie ukraiński prezydent poinformował o pracach nad wspólną umową.

– Nasze zespoły – Ukrainy i Stanów Zjednoczonych – pracują nad dwustronnym porozumieniem bezpieczeństwa. Pracujemy już nad konkretnym tekstem – przekazał Zełenski. – Naszym celem jest uczynienie tej umowy najmocniejszą ze wszystkich. Omawiane są konkretne podstawy naszego bezpieczeństwa, naszej współpracy. Pracujemy również nad ustaleniem konkretnych poziomów wsparcia na ten rok i na następne 10 lat. To obejmuje wsparcie zbrojeniowe, finansowe, polityczne i to, co dotyczy wspólnej produkcji broni. Umowa powinna być naprawdę wzorcowa, odpowiadająca sile amerykańskiego przywództwa – podkreślił.

Czytaj też:

Radosław Sikorski uspokajał Niemców. Tłumaczył, dlaczego Putin nie użyje broni jądrowejCzytaj też:

Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Joe Bidenem. Tuż przed telefonem doszło do ataku Rosjan