Olga Kalicka o ciemnej stronie bycia influencerką: Ktoś spytał, czy sprzedam mu majtki

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Zrobiliście film o tym, jak młodzi ludzie, młode kobiety, pragną wejść do świata social mediów, do świata influencerów, zabiegają o zasięgi. O tym, jak ten świat jawi im się, albo jest im przedstawiany jako świat łatwego zarobku (…) i zastanawiam się, czy takie filmy bardziej zachęcają, czy mają zniechęcać młode dziewczyny do wchodzenia do tego świata?

Olga Kalicka: Taka była nasza intencja, że to będzie ostrzeżenie. Ale myślę, że nie da się uchronić (przed social mediami – red.), że w tę stronę ten świat zmierza (…). Jedyne co możemy zrobić, to pokazać, że ten świat nie do końca jest taki, jakim go widzimy jako odbiorcy, wchodząc na tę platformę.

Że tam jest drugie dno, że tam jest druga strona.

Kiedy dowiedziałaś się o tej drugiej stronie? Czy w ogóle masz jakieś takie doświadczenia na swoim koncie? Masz potężne zasięgi na Instagramie i zastanawiam się, czy kiedyś doświadczyłaś jakichś ofert, które twoim zdaniem były niemoralne? A może miałaś takie sytuacje, które sprawiały, że się po prostu czułaś niekomfortowo, bo ktoś zgłosił się do ciebie z jakimś pomysłem, który przekraczał twoje granice…

O.K.: Kilka razy się pojawiały takie absurdalne wiadomości, ale szczerze mówiąc wydawało mi się, że to są jakieś jaja, że ktoś po prostu sobie żartuje, pisząc do mnie wiadomość „czy sprzedasz swoje majtki?”.