Booktokerki ujawniają prawdę o branży wydawniczej: Niektóre książki powstają „pod TikToka”

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Ile masz lat?

Nela Mańkowska, Culturomaniaczka: 22.

I jakie zasięgi na TikToku?

N.M.: Jeżeli chodzi o obserwujących, to ponad 270 tysięcy. Każdy film ma ok. 100 tysięcy, co drugi film ma 200-300 tysięcy odtworzeń.

Wiem, że TikTokerzy sumują lajki.

N.M.: To muszę sprawdzić, bo kompletnie nie patrzę na takie rzeczy.

(Po chwili).

18,3 mln lajków.

Iza, a jak ty znalazłaś się na TikToku?

Izabela Górska, Książkowa Baba: Zawsze siedziałam bardziej w sferze filmowo-serialowej. Ale „skończyło mi się już wszystko”, „widziałam już wszystko”, mogłabym ewentualnie oglądać po raz kolejny i kolejny, i stwierdziłam, że potrzebuję jakichś nowych bodźców. Wiadomo, że książki bardziej pobudzają kreatywność, nic nie jest podane nam od razu na tacy, tylko musimy mózg uaktywnić (…). Przeczytałam „Zaklinacza koni” (…), to był chyba 2022 rok. Zaczynałam od Instagrama, tylko że Instagram jest bardziej zobowiązujący, tam trzeba jednak tę książkę przeczytać, trzeba tą recenzję napisać, trzeba zrobić zdjęcie.

N.M.: A normalnie jej nie czytasz?