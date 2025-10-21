Zaskakujący werdykt Konkursu Chopinowskiego. W sieci zawrzało. „Cisza była wymowna”
Eric Lu z USA podczas pierwszego dnia finału Konkursu Chopinowskiego w sali koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie
Eric Lu z USA podczas pierwszego dnia finału Konkursu Chopinowskiego w sali koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie
Po trzech tygodniach emocji, napięcia i artystycznych wzruszeń poznaliśmy zwycięzcę XIX Konkursu Chopinowskiego. Finał w Filharmonii Narodowej przyniósł nie tylko wielkie emocje, ale i niespodziewany werdykt, który podzielił środowisko muzyczne.

W finałowej jedenastce znaleźli się: Piotr Alexewicz (Polska), Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny), Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Choć bukmacherzy wskazywali faworytów – Kevina Chena, Shiori Kuwaharę, Tianyao Lyu i Williama Yanga – finał przyniósł ogromną niespodziankę. Zwycięzcą konkursu został Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych, co komentatorzy określili jako „sensację” i „nieporozumienie”.

