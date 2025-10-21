Zaskakujący werdykt Konkursu Chopinowskiego. W sieci zawrzało. „Cisza była wymowna”

W finałowej jedenastce znaleźli się: Piotr Alexewicz (Polska), Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny), Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Choć bukmacherzy wskazywali faworytów – Kevina Chena, Shiori Kuwaharę, Tianyao Lyu i Williama Yanga – finał przyniósł ogromną niespodziankę. Zwycięzcą konkursu został Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych, co komentatorzy określili jako „sensację” i „nieporozumienie”.

Więcej informacji wkrótce.

Czytaj też:

Więcej muzyki Chopina w Warszawie. Retro tramwaj i wyjątkowy autobus w trasieCzytaj też:

Oszuści próbują zarobić na Koncercie Chopinowskim. Uwaga na bilety!