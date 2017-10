Huragan Ophelia „odwrócił” wodospad. Nagranie robi furorę w sieci

W poniedziałek przed południem w Wyspy Brytyjskie uderzył huragan Ophelia. Według najnowszych danych, w wyniku siły żywioły zginęły trzy osoby, a blisko 400 tysięcy domów zostało pozbawionych prądu. W środę informowaliśmy, że huragan spowodował rzadkie zjawiska jak np. czerwone słońce i niebo. Prezenter pogody stacji BBC wytłumaczył, że sile wiatry wraz z tropikalnym powietrzem, przeniosły pył z Sahary. Dużą rolę mogły również odegrać pozostałości z pożarów lasów, które ostatnio miały miejsce w Portugalii i Hiszpanii.

Teraz w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, że siła huraganu jest na tyle silna, iż odwraca kierunek spadania wody wodospadu w Dolinie Mallerstang w Kumbrii. Nagranie robi furorę w sieci, mimo że – jak zapewniają meteorolodzy – takie zjawiska zdarzają się dość często.

Ophelia to huragan, który uformował się na Atlantyku. Gdy dotarł do Wielkiej Brytanii, wiatr osiągał prędkość do 161 kilometrów na godzinę i towarzyszyły mu ulewne deszcze. Z powodu silnego wiatru zamknięto szkoły oraz uczelnie w Irlandii oraz Irlandii Północnej. Nastąpiły także ogromne utrudnienia w transporcie.