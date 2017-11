Musujące podudzie kurczaka z KFC. Hit czy kit popularnej sieci fast foodów?

Od jakiegoś czasu bardzo popularne jest używanie do kąpieli musujących mydełek, które zmieniają zapach i kolor wody. Modę podchwyciło japońskie KFC i przygotowało własną wersję tego gadżetu. Nie jesteśmy pewni, czy Polakom przypadłoby to do gustu, ale Japończycy oszaleli na punkcie mydełek o zapachu... smażonego kurczaka z KFC.

Znany na całym świecie fast food rozpoczął współpracę z firmą Village Vanguard. Jest to marka, która specjalizuje się w produkcji musujących "bomb" do kąpieli. I tak powstało mydełko w kształcie podudzia z kurczaka, które pachnie 11 przyprawami dodawanymi do kultowych nuggetsów. Mydełko trafi jedynie do wybranych. Nie można go kupić, a tylko wygrać w specjalnej loterii, organizowanej wyłącznie w Japonii. Ci, którzy mieli już okazję przetestować nietypowy produkt, podkreślają, że zapach nie ma nic wspólnego ze sztucznym aromatem kostki rosołowej. Japońska loteria trwa od 1 do 11 listopada i oprócz niezwykłego mydła, szczęśliwiec otrzyma m.in. czerwono-białe pudełko KFC i kupon na tajne, normalnie niesprzedawane danie. Aby wygrać, należy podać dalej poniższy tweet. Czytaj także:

