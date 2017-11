Tom Hanks znów zaskoczył. Przerwał pracę, by pomóc w oświadczynach

Do opisywanej sceny doszło na targach książki Texas Book Festival, podczas spotkania autorskiego z Tomem Hanksem. Popularny aktor, zdobywca Oscarów za filmy „Filadelfia” i „Forrest Gump”, wydał właśnie zbiór opowiadań zatytułowanych „Uncommon Type: Some Stories”. Podczas podpisywania swojej książki odpowiadał na pytania fanów. W pewnym momencie zaskoczył wszystkich stwierdzeniem, że jest znudzony i wyciągnął jeszcze jedną karteczkę. Ogłosił, że na sali znajduje się Ryan McFarling, który ma pytanie nie do autora książki, ale do Nikki Young.

„Nikki, wyjdziesz za mnie?” – przeczytał aktor, czym wywołał bardzo emocjonalną reakcję i Nikki. Zaprosił parę na scenę, pogratulował narzeczonym i zapozował z nimi do wspólnego zdjęcia. Sytuacja spodobała się fanom Hanksa i szybko rozeszła w mediach społecznościowych. Komentujący podkreślali, że odtwórca roli Forresta Gumpa musi być „aniołem”, skoro w okresie największych skandali w Hollywood, on sam utrzymuje nieskazitelną opinię i zaskakuje swoich fanów podobnego typu pozytywnymi akcjami.