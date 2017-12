Co Gliński „buchnął” premierowi na polecenie Gowina? Wszystko nagrała kamera

To nie pierwszy raz, gdy zespół Polsat News wyłapuje „smaczek” z posiedzenia rządu. Operatorzy tej stacji nagrali wcześniej przekazanie koperty od córki leśniczego, co przez długie tygodnie stanowiło temat dla mediów, a z całej sytuacji tłumaczyli się ministrowie Mariusz Błaszczak i Jan Szyszko.

Tym razem powodów do tłumaczeń raczej nie będzie, a bohaterami nowego wideo stali się dwaj wicepremierzy: Jarosław Gowin i Piotr Gliński. Nagranie z ich udziałem zostało udostępnione przez Polsat News na Twitterze. Niespełna 40-sekundowe wideo rozpoczyna się od powitania nowego premiera z kamerzystami, którzy nagrywali pierwsze posiedzenie rządu z Mateuszem Morawieckim w roli szefa. Z pracownikami stacji telewizyjnych rozmawiali także wicepremierzy.

– Za drugim razem to pan musi na klęczkach przed premierem – rzucił żartem do fotoreportera Jarosław Gowin. – Władza robi swoje – wtórował mu Piotr Gliński. Następnie ministrowie zajęli się zgoła inną kwestią. – Piotrze, „buchnij” panu premierowi to jabłko czerwone – zwrócił się do ministra kultury jego kolega. – Nikt nie widzi? – upewnił się Gliński, po czym sprawnym ruchem sięgnął po owoc i ukradkiem przekazał go Gowinowi. W tym czasie szef rządu obchodził stół, witając się z innymi podwładnymi.