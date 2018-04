Dziś piątek 13-go. Co warto wiedzieć?

Zgodnie z przesądem, tego dnia nie powinno rozpoczynać się nowych spraw, interesów, kupować mieszkania, czy samochodu. Wiele szpitali nie ma sal o numerze 13. W samolotach linii amerykańskich nie ma miejsca o numerze 13. Piątek trzynastego wypada co najmniej raz w roku, a maksymalnie mogą wypaść nawet trzy pechowe piątki. Strach przed piątkiem trzynastego nazywany jest paraskewidekatriafobią.

Pomijając jednak wszelkie przesądy, czy dzień ten rzeczywiście jest wyjątkowy? Odpowiedź brzmi tak. Matematycy obliczyli, że w kalendarzu 13-ty nieco rzadziej wypada w piątek niż jakikolwiek inny dzień roku. W ciągu 4 tys. lat było 6880 piątków trzynastego, czwartków - 6840, a poniedziałków i wtorków - 6850. Ponadto obliczono, że w ciągu roku wypada co najmniej jeden piątek 13, ale nie więcej niż 3, i to tylko wtedy, gdy pierwszym dniem roku nieprzestępnego jest czwartek, a roku przestępnego niedziela.

Mechanika kalendarza sprawia, że tego roku mamy dwa piątki 13-go w dwóch kolejnych miesiącach, a czeka nas jeszcze jeden w listopadzie. Podobnie było w 1998, a sytuacja taka powtórzy się w 2015, 2026 itd. W latach 2010 i 2011 będzie tylko po jednym piątku 13-go, a w 2012 znów 3, ale w styczniu, kwietniu i lipcu (zestawienie o wiele rzadsze niż luty-marzec-listopad). Ustalono też, że odległości między piątkami 13-go nie są przypadkowe i wynoszą 27, 90, 181, 244, 335 lub 426 dni, co znaczy że odstęp między nimi może być dłuższy niż jeden rok, co miało miejsce między 13 piątkiem w 1999 a 13 piątkiem w roku 2000.

Bawiąc się w kolejne obliczenia, można wyliczyć, ile razy w ciągu wieku piątek 13 wypadł w Wielki Piątek, co również ulega zmianie ze względu na ruchomy charakter tego święta mogącego. Ostatni raz miało to miejsce w 2001 roku, a na koleją podobną sytuację trzeba będzie poczekać aż do 2063 roku. W wieku XX trzykrotnie mieliśmy 13. Wielki Piątek w latach 1906, 1979 i 1990, a w naszym stuleciu będzie ich aż 5 (2001, 20063, 2074, 2085 i 2096).

Tymczasem w Ameryce łacińskiej pechowy jest 13 wtorek, we Włoszech 17 wiąże się z nieszczęściem, a w Chinach 4, której wymowa podobna jest do chińskiego słowa śmierć.

Żadne poważne badania nie wykazują, że statystycznie 13-ty jest bardziej pechowy niż inny dzień w roku. Zatem dlaczego grać w gry losowe tego właśnie dnia? Ponieważ „wiara czyni cuda„? Prawa matematyki są nieubłagane i wykazują, że takie gry w rzeczywistości zawsze są stratne, choć i tu zdarzają się zwycięzcy. Jest 1 szansa na 14 milionów na wygranie w Lotto. To niewiele, ale jakaś jest. Nawet w piątek 13-go…