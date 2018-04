Christina Aguilera zaskoczyła fanów. „Nie mogę uwierzyć, że to ty”

Galeria:

Christina Aguilera naturalnie i w makijażu

„Wow, wyglądasz super”, „niepotrzebny ci cały ten makijaż”, „nie mogę uwierzyć, że to ty” – to tylko niektóre z komentarzy, jakie w ostatnich godzinach pojawiły się pod publikowanymi przez gwiazdę fotografiami. Po tym, jak Christina Aguilera pod koniec marca pokazała się w naturalnym wydaniu na okładce „Paper Magazine”, piosenkarka zdaje się czuć coraz lepiej we własnej skórze.

Na najnowszych zdjęciach publikowanych przez Aguilerę próżno szukać makijażu, sztucznych rzęs, peruki czy krwistoczerwonych ust. Zamiast tego jest naturalna cera, piegi i włosy w nieładzie. To zupełne przeciwieństwo tego, z czego przez lata znana była piosenkarka. Wydaje się jednak, że jej bardziej naturalne oblicze spodobało się fanom z całego świata, którzy zamieszczają pod zdjęciami entuzjastyczne komentarze.