Tadeusz Kantor (1915–1990). Emballage, Cricotage i Maria Jarema – polska wystawa oficjalne wydarzenie towarzyszące 61. Biennale Arte 2026 w Wenecji
Tadeusz Kantor: „Era of a Boy Starak Collection” Źródło: Materiały prasowe / Fundacja Rodziny Staraków
Starak Collection to unikatowy zapis kluczowych zjawisk artystycznych drugiej połowy XX wieku. Wystawa Tadeusz Kantor (1915–1990). Emballage, Cricotage and Madame Jarema będzie piątą prezentacją polskiej sztuki organizowaną przez Fundację Rodziny Staraków w Wenecji oraz kolejną, która otrzymała tytuł oficjalnego wydarzenia towarzyszącego Biennale Arte.

Anna i Jerzy Starakowie należą do grona najważniejszych i najbardziej zasłużonych mecenasów kultury w Polsce. Powołana przez nich w 2008 roku Fundacja Rodziny Staraków realizuje konsekwentną, długofalową misję na rzecz edukacji oraz upowszechniania polskiego dziedzictwa artystycznego w kraju i za granicą. Są również właścicielami jednej z najcenniejszych kolekcji polskiej sztuki powojennej, wyróżniającej się nie tylko imponującą skalą, lecz przede wszystkim muzealną jakością, spójnością i historyczną rangą.

Starak Collection to unikatowy zapis kluczowych zjawisk artystycznych drugiej połowy XX wieku i ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia współczesnej kultury polskiej. Wystawa Tadeusz Kantor (1915–1990). Emballage, Cricotage and Madame Jarema będzie piątą prezentacją polskiej sztuki organizowaną przez Fundację Rodziny Staraków w Wenecji oraz kolejną po prezentacjach twórczości Ryszarda Winiarskiego (2017), Ewy Kuryluk (2022) i Andrzeja Wróblewskiego (2024), która otrzymała tytuł oficjalnego wydarzenia towarzyszącego Biennale Arte. Wystawa będzie prezentowana w okresie od 9 maja do 22 listopada 2026 roku, ponownie w historycznych i niezwykle prestiżowych przestrzeniach wystawienniczych Procuratie Vecchie na Placu Świętego Marka, w samym sercu Wenecji.

Tadeusz Kantor (1915-1990). Emballage, Cricotage and Madame Jarema – to wystawa poświęcona relacji i twórczości Tadeusza Kantora i Marii Jaremy – czołowym przedstawicielom światowej awangardy powojennej. Tadeusz Kantor jako artysta o ugruntowanej, międzynarodowej renomie, którego dzieło określa polską tożsamość w przejmujący „Teatr miłości i śmierci” i nadaje jej wymiar uniwersalnego widowiska, uwodzącego i fascynującego publiczność od Europy, przez Azję, aż po obie Ameryki. Jego teatr, scenografie i reżyseria, nowoczesne rozumienie aktorstwa i niebywała wrażliwość, dotykająca najsubtelniejszych strun ludzkiej kondycji, sprawiały, że doświadczenie jego sztuki odczytywano jednakowo intensywnie niezależnie od miejsca na mapie.

Tadeusz Kantor był wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swoje osiągnięcia artystyczne. Otrzymał międzynarodową Nagrodę Rembrandta przyznawaną przez jury Fundacji im. Goethego w Bazylei za rzeczywisty wkład w kształtowanie obrazu sztuki współczesnej (1978) oraz włoską nagrodę „Targa Europea”, przyznawaną wybitnym przedstawicielom kultury i nauki w Europie (1986). Został odznaczony francuską Legią Honorową (1985), Orderem Sztuki i Literatury w randze Komandora (1989) oraz Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec „za znaczący wpływ wywarty na współczesną sztukę w Europie i za zasługi w ożywieniu obrazu kulturalnego RFN” (1990).

Jego spektakle zdobywały międzynarodowe uznanie i liczne wyróżnienia, w tym Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym BITEF za Umarłą klasę (1977), główną nagrodę Europejskiego Sezonu Teatru Narodów w Rzymie za ten sam spektakl (1978), nagrodę nowojorskiej krytyki teatralnej OBIE za najwybitniejszy spektakl off i off-off-Broadway (Umarła klasa, 1979), Order Teofilo Lea – najwyższe wyróżnienie teatralne wenezuelskie (1980), hiszpańską nagrodę teatralną „Widz i Krytyk” za najlepsze zagraniczne przedstawienie roku (Wielopole, Wielopole, 1981), a także nagrodę krytyków nowojorskich za najlepszy spektakl na Broadwayu za reżyserię i grę aktorską w przedstawieniu Niech sczezną artyści (1986).

Punktem kulminacyjnym zatem i celem drogi, którą na wystawie w Wenecji poprowadzimy widza będzie projekcja rejestracji uznawanego za arcydzieło spektaklu – Umarła klasa (1975) – zestawiona z oryginalnymi teatralnymi obiektami – manekinami uczniów, dziewcząt i chłopców na zawsze uwięzionych w szkolnych ławkach (kolekcja Cricoteka oraz Starak Collection).

Na polu teatru Tadeusz Kantor pozostaje ikoną o światowym zasięgu. W dziedzinie sztuk wizualnych, jest figurą fundamentalną dla polskiej powojennej historii sztuki. To on jako pierwszy w Polsce tworzył abstrakcję ekspresyjną w duchu informelu; to on pierwszy wykorzystał technikę i możliwości asamblażu, on pierwszy zafascynował się ideą ambalażu, zainicjował happeningi i performance. Dzięki niezwykłej świadomości awangardowych tendencji oraz sieci międzynarodowych kontaktów wprowadzał w obieg polskiej sztuki aktualne idee, interpretował je według własnego artystycznego konceptu, a następnie porzucał, by szukać nowych rozwiązań.

Tadeusz Kantor: „Peinture”

Tadeusz Kantor jest jednym z pierwszych artystów interdyscyplinarnych we współczesnym rozumieniu tego pojęcia.
Na wystawie w Wenecji przedstawione zostaną najważniejsze wątki malarskiej twórczości Tadeusza Kantora, uzupełnione o oryginalne rekwizyty i obiekty z jego spektakli, w tym wybór kompozycji informel z przełomu lat 50. i 60.tych, ambalaże z lat 1964-1978 oraz ostatnie malarskie cykle „Dalej już nic” (1987–1990) oraz „Cholernie spadam” (1988–1990). Ważnym przypomnieniem procesu tworzenia kompozycji informel, będzie film „Uwaga, malarstwo”, zrealizowany przez Antoniego Nurzyńskiego i Mieczysława Waśkowskiego według koncepcji Kantora. Film prezentowany był po raz pierwszy podczas XXIX Biennale Sztuki w Wenecji, otrzymał wtedy wyróżnienie na I Międzynarodowym Konkursie Filmów o Sztuce, jako jedyne dzieło artystyczne, nieposiadające charakteru dydaktycznego. W kolejnej edycji Biennale w Wenecji, w 1960 roku, twórczość Tadeusza Kantora została zaprezentowana w Polskim Pawilonie.

Ważnym wątkiem narracji wystawy będzie prezentacja twórczości Marii Jaremy (1908–1958). To ona, współtwórczyni przedwojennego, awangardowego teatru Cricot i współzałożycielka Cricot 2, była jedną z kluczowych i formacyjnych postaci dla Kantora. Maria Jarema, wybitna malarka i rzeźbiarka, nagrodzona w 1958 roku na Biennale w Wenecji, pozostawała jedyną osobą, której zdaniu Kantor w pełni ufał. Ich relacja – fascynacja i intelektualne partnerstwo – stała się fundamentem formowania się Cricotu 2. Na wystawie zostaną zaprezentowane monotypie z Starak Collection oraz projekty kostiumów jej autorstwa do wczesnych spektakli Kantora: „ Mątwa” 1956 oraz „Cyrk” z 1957 roku.

Maria Jarema: „Expressions”

Partnerem merytorycznym wystawy jest CRICOTEKA – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora. Cricoteka została założona w Krakowie w 1980 roku z inicjatywy Tadeusza Kantora jako żywe archiwum Teatru Cricot 2. W Cricotece przechowuje się, prezentuje oraz dba o kolekcję dzieł teatralnych ze spektakli Tadeusza Kantora. Cricoteka to jednocześnie muzeum, archiwum, galeria i ośrodek badań.

Na wystawie zostaną zaprezentowane dzieła Tadeusza Kantora z Starak Collection, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz ze zbiorów Cricoteki oraz dzieła Marii Jaremy z Starak Collection.

Prawa autorskie do twórczości Tadeusza Kantora ©Dorota Krakowska & Lech Stangret / Fundacja Tadeusza Kantora
Prawa autorskie do twórczości Marii Jaremy © spadkobiercy Marii Jaremy

Tadeusz Kantor (1915-1990). Emballage, Cricotage and Madame Jarema
Wydarzenie towarzyszące 61. Międzynarodowej Wystawie Sztuki – La Biennale di Venezia
9 maja - 22 listopada 2026
Miejsce: Procuratie Vecchie, plac św. Marka | San Marco 139 – 153/A | 30124 Wenecja
Fundatorzy: Anna Woźniak-Starak i Jerzy Starak
Organizator: Fundacja Rodziny Staraków
Kuratorka: Ania Muszyńska
Zespół kuratorski: Magdalena Marczak-Cerońska, Kama Kieremkampt
Wystawa otwarta od 9 maja do 22 listopada 2026, w godz.11:00-19:00 (maj-wrzesień 2026) oraz w godz. 10:00-18:00 (październik-listopad 2026). W poniedziałki wystawa jest zamknięta (oprócz: 11 maja oraz 16 listopada)
WSTĘP WOLNY.