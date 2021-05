Znany pisarz opisał ojca. „Traktował go jak szczura, którego się goni”

Obaj ci pisarze są znani – przynajmniej w Polsce – bardziej jako prozaicy niż poeci. Choć Bukowski w swoim kraju miał pozycję kultowego poety, dotąd jest pamiętany i czytany w kręgach tzw. bohemy. Wielbicielem jego twórczości jest na przykład Tom Waits, przyznający się zresztą do tego, że wiersze Bukowskiego wielokrotnie były dla niego inspiracją. I wyjaśnia, że u Bukowskiego ważne jest to, że opowiada, iż to małe rzeczy doprowadzają ludzi do szaleństwa. Nie II wojna światowa, ale zerwane sznurowadło, gdy gdzieś się spieszymy.