Roma Gąsiorowska dla „Wprost”: Obserwuję coraz mniej zaangażowaną młodzież, mało wymagającą od siebie, więcej od innych

Jak Zawiercie „dobija” turystów. „Brakuje dwóch rzeczy” 11 minut czytania „Nie ma ekspresów przy żółtych drogach” – skarżył się Andrzej Stasiuk w tytule swojego zbioru felietonów. Ale braki tzw. Polski powiatowej to coś więcej niż tylko maszyny do kawy. Należy do nich także zaufanie do instytucji i ich sprawne działanie... Przemysław Bociąga