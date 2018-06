Nie tylko Krawczyk i Kombi. Oto polskie „hity mundialowe"

Krzysztof Krawczyk, Pectus, Witek Muzyk Ulicy czy Czadoman pokusili się o stworzenie piosenek mundialowych z nadzieją, że przez czas trwania Mistrzostw Świata będą one towarzyszyły polskim kibicom. Zapoznaj się z propozycjami artystów i zagłosuj na swoją ulubioną piosenkę.

Pectus "Smak zwycięstwa"

Popularny zespół spróbował swoich szans podczas festiwalu w Opolu. Gdyby nie głosy widzów, którzy wskazali na piosenkę Kombi, Pectus wygrałby koncert "Przebój na mundial", ponieważ jury najwyżej oceniło właśnie "Smak zwycięstwa". Utwór grupy, która odpowiada za takie hity jak "To, co chciałbym ci dać" czy "Barcelona", zapowiada Dariusz Szpakowski.



Footroll x L PRO - "Nasz mundial"

Footroll to pseudonim Macieja Krawczyka, który na YouTube ma ponad 400 tys. subskrypcji. Popularny youtuber ma doświadczenie także w nagrywaniu piosenek co udowodnił publikując utwór "Nasz mundial". "Wjeżdżamy tam jak pany, na fotel lidera wbijamy" śpiewa Krawczyk. "Wyrusza husaria na wojnę, biel i czerwień na horyzoncie" - słyszymy w innym fragmencie piosenki.



Kombi - "Polska drużyna"

To właśnie ta piosenka wygrała koncert "Przebój na mundial" podczas festiwalu w Opolu. Kombi to poprzednik grupy o łudząco podobnej nazwie Kombii, która powstała w wyniku odejścia trzech muzyków z pierwszego zespołu. Cały tekst piosenki traktuje o grze w piłkę oraz jedności kibiców. „Polska drużyna się nie zatrzyma, jedność i siła biało-czerwonych serc” śpiewają muzycy, a na teledysku towarzyszą im sympatycy podopiecznych Adama Nawałki.



Krzysztof Krawczyk - "Lewandowski, gol dla Polski"

Tego pana nie trzeba nikomu przestawiać. Piosenka o kapitanie polskiej reprezentacji była pierwszym utworem mundialowym zaprezentowanym przez znanego artystę. "Lewandowski prosto z Polski, Lewandowski orzeł polski, Lewandowski gol dla Polski, Lewandowski Lewandowski" śpiewa Krawczyk i nie ma mu się co dziwić, ponieważ w napastniku Bayernu Monachium nadzieję pokładają wszyscy kibice w Polsce.



InoRos - "Dawaj Polska"

Z tym utworem InoRos zaprezentował się na festiwalu w Opolu, gdzie jednak nie udało się wygrać konkursu na piosenkę mundialową. Zespół, który był finalistą drugiej edycji programu "Must Be the Music" nagrał utwór "Dawaj Polska". Muzyka utrzymana jest w klimacie folk rocka.



Witek Muzyk Ulicy & AWF Biała Podlaska - "Futbol Futbol Show 2018"

Witek Muzyk Ulicy gra na akordeonie i jest charyzmatycznym artystą, który w opinii niektórych wpisuje się w tradycję polskich bardów. Utwory Witka cieszą się dużą popularnością na YouTube, a jego największy hit "Rzucę Ciebie, rzucę nas" ma tam niemal 2,5 mln wyświetleń. Przed mundialem nagrał piosenkę wespół z AWF Biała Podlaska. "Futbol Futbol Show 2018" traktuje nie tylko o poczynaniach piłkarzy, ale również o przeszłości polskiego narodu i takich postaciach jak Chopin czy Paderewski.



Głębia - "Jesteśmy z wami"

Zespół "Głębia" nie jest znany szerszej publiczności, ale w swoim dorobku ma piosenki nagrane m.in. dla Kompani Węglowej. Jak przyznali muzycy w rozmowie z portalem rybnik.com.pl, tekst do piosenki powstał w 15 minut. Teledysk do utworu został nagrany w Rybniku.



Czadoman - "Polska wygra mecz"

Czadoman czyli właściwie Paweł Dudek, to wokalista tworzący w nurcie disco polo i dance. W przeszłości zasłynął hitem "Ruda tańczy jak szalona", który przez długie tygodnie nie schodził ze szczytów list przebojów. Tym razem wziął na warsztat polską reprezentację i mundial. Tekst utworu złożonością nie grzeszy, a Czadoman przez większość piosenki śpiewa "Ole ole Polacy nigdy nie poddają się".

Z kim zagra reprezentacja Polski na MŚ 2018?

Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.

Gdzie odbędą się mecze MŚ 2018?

Do Mistrzostw Świata w Rosji zgłoszono 18 stadionów, z których FIFA wybrała 12, na których odbędą się mecze: Stadion Łużniki, Otkrytije Arena (Moskwa), Stadion Kriestowskij (Petersburg), Stadion Kaliningrad (Kaliningrad), Kazań Arena (Kazań), Stadion Striełka (Niżny Nowogród), Samara Arena (Samara), Wołgograd Arena (Wołgograd), Mordowija Ariena (Sarańsk), Rostow Arena (Rostów nad Donem), Stadion Olimpijski (Soczi), Stadion Centralny (Jekaterynburg).