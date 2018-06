Z Senegalem zagramy agresywnie? Krychowiak ocenia grupowego rywala

Mistrzostwa Świata rozpoczęły się 14 czerwca. Pierwsze spotkanie między Rosją a Arabią Saudyjską zakończyło się efektywnym zwycięstwem gospodarzy 5:0. Choć do meczu Polaków z Senegalem pozostało jeszcze pięć dni, a po drodze czeka nas wiele emocjonujących strać w grupach, to naturalnie uwaga kibiców nad Wisłą skupiona jest na to, co dzieje się w polskiej reprezentacji. Grzegorz Krychowiak zdradził, jak powinniśmy zagrać z Senegalem oraz jakie są mocne strony naszego przeciwnika.

„Bardzo fizyczny zespół”

Krychowiak powiedział, że Senegal to „bardzo fizyczny zespół, wybiegany, który ma w swoich szeregach świetnych zawodników, dobrze wyszkolonych technicznie”. Pomocnik reprezentacji Polski przyznał, że jednym z takich piłkarzy w drużynie przeciwnika jest grający w FC Liverpoolu Sadio Mane. – Trzeba mieć ogromny szacunek do tego rywala, zaprezentować ten sam poziom jeśli chodzi o agresywną grę i starać się ich przewyższyć w aspektach czysto piłkarskich – dodał.

Polska ekipa zmierzy się z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.

15 czerwca odbędą się trzy mundialowe mecze. O godz. 14 Egipt zagra z Urugwajem. O 17 rozpocznie się spotkanie Maroko z Iranem. Najciekawiej zapowiada się starcie między Portugalią a Hiszpanią. Relację NA ŻYWO ze spotkania przeprowadzi Wprost.pl. Transmisja w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl. Studio przedmeczowe w TVP zaplanowano od godz. 19.