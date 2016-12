Zenek Martyniuk: Moja żona nie gustuje w disco polo

Popularny lider zespołu Akcent przekonywał w rozmowie z tvp.info, że postrzeganie jego muzyki nie powinno ograniczać się jedynie do kategorii „disco polo”. – W moim repertuarze są nie tylko piosenki disco polo, ale i dyskotekowe, romanse i cygańskie ballady. Był okres, gdy grałem z prawdziwym Romem. Lubię też klimaty popowe, czy mocniejsze rockowe brzmienia, troszkę reggae też nie zaszkodzi. To disco polo to taki ogólnik. Będę tak zawsze kojarzony. Gdybym nagrał coś ciężkiego, to i tak by powiedzieli, że Zenek śpiewa disco polo. A ja po prostu chcę fajnie grać. Moi fani wiedzą, że poszukuję tych fajnych klimatów i je znajduję – mówił.

Twierdzi, że nie ma problemu z komponowaniem i absolutnie nie przeszkadza mu, że tworzy „łatwiejszy” repertuar, Piosenki płyną z mojego serca. Jestem od najmłodszych lat związany z muzyką, czuję klimat odbiorców, wiem, co nagrać, żeby się piosenka spodobała. Każda z nich – jak widać – trafia do słuchaczy. Staram się dotrzeć do jak największej ich liczby. To nie są piosenki takie jak jazzowe, ze skomplikowaną linią harmoniczną, melodyczną, których odbiorcami jest pewne grono koneserów. Te, które tworzę, są melodyjne, mają dobry aranż, dobry tekst – podkreślał.

Rodzina

W wywiadzie udzielonym tuż przed sylwestrowym koncertem poświęcił też chwilę uwagi dla swojego najbliższego krytyka. – Żona też mi czasem mówi, co jej się podoba, a co nie. Tyle tylko, że ona jest bardzo wybredna i nie za bardzo gustuje w muzyce disco polo. Lubi klimaty lat 60. i 70., Paula Ankę, Elvisa Presleya, „Dirty Dancing”, „Pretty Woman”. To są jej ulubione dźwięki. Moich musi słuchać, bo jest moją żoną (śmiech) – powiedział.

Większy problem miał przy sprecyzowaniu muzycznych inspiracji swojego syna. – Na razie jest niezdecydowany. Trudno powiedzieć, jak się potoczy jego zawodowa droga. Gdy spotyka się z kolegami, to słuchają The Doors, Janis Joplin. Klimaty disco polo nie są w kręgu ich zainteresowań. Od czasu do czasu zdarza nam się, że bierzemy gitary i razem przygrywamy szlagiery takie jak „Autobiografia” Perfectu czy „Obudź się” Oddziału Zamkniętego – zdradził.

Cały wywiad dostępny jest na portalu tvp,info: