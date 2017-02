Rod Stewart - drugie oblicze Christiana Greya

Obiekt westchnień i łamacz serc

Rod Stewart - bożyszcze kobiet. Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku po dziś dzień uwodzi kobiety swoim seksownym głosem. Christian Grey rozkochuje i łamie serca kobiet w stworzonej przez E.L. James rzeczywistości. Warto jednak podkreślić, że Rod Stewart robi to w realnym świecie. Pożądany przez pokolenia kobiet, zachwyca swoją żywiołową osobowością i pewnością siebie. Z kolei miliony przedstawicielek płci pięknej pociąga w Grey'u nadopiekuńczość, stanowczość, chęć kontrolowania wszystkiego. Zarówno Christian Grey, jak i Rod Stewart to typowe samce Alpha, które zawsze mają czego chcą i pozostają niedostępne dla przeciętnej śmiertelniczki. No, a wiadomo, że tego, czego mieć nie możemy, pragniemy najbardziej…

Zamiłowanie do sportowych samochodów

Zarówno Grey, jak i Stewart mogą pochwalić się pokaźną kolekcją przykuwających wzrok aut. Christian posiada się sportowe Audi R8 Spyder, Audi A3, Audi Q7 SUV, Saab 9-3 Convertible i Volkswagen Beetle. Rod Stewart również znany jest ze swojej pasji do samochodów i jak sam kiedyś powiedział, nie pamięta każdego z aut, które posiadał. Rod Stewart znany jest najbardziej jako kierowca takich samochodów jak: Ferrari 430 Spider, Lamborgini Miura oraz Rolls Royce Ghost Sport. Generalnie uwielbia markę Range Rover Sport.

Ukierunkowanie na jeden typ kobiety

Jeśli przyjrzeć się wszystkim trzem żonom Roda Stewarta zauważymy, że kobiety te są do siebie podobne. Rod gustuje w wysokich blondynkach hojnie obdarzonych przez naturę. Zarówno Penny, Alana, jak i Rachel mają podobne rysy twarzy i sylwetkę. Christian Grey również ukierunkowany był na jeden rodzaj urody. Podobały mu się kobiety o ciemnych włosach, jasnych oczach, których rysy twarzy przypominały mu matkę. Dziewczyna głównego bohatera zauważa swoje podobieństwo do biologicznej matki Christiana, którą widzi na fotografii, a także do byłej partnerki Christiana - Leili, która pojawia się w jej mieszkaniu.

Sport jest ważny

Oboje kładą duży nacisk na sport. Rod Stewart aktywnie wspiera piłkę nożną, której jest wielkim fanem. Jest posiadaczem prywatnego boiska do piłki nożnej na swojej posesji. Wspierając swój ulubiony klub udostępnia to boisko piłkarzom Celticu. Rod, który w styczniu skończył 72 lata może pochwalić się świetną kondycją, ponieważ przez 5 dni w tygodniu przez godzinę dziennie ćwiczy ze swoim trenerem personalnym, dodatkowo w każdą niedzielę gra w piłkę nożną. Christian Grey również jest bardzo aktywny fizycznie - biega, ćwiczy, dba o kondycje, przestrzega diety, a nawet zaraża aktywnością swoje partnerki. To samo odnosi się do Roda, który pomógł i dopingował swoją żonę Penny w odzyskaniu doskonałej sylwetki po urodzeniu dwójki dzieci.

Miłość do dobrego jedzenia

Obaj cechują się też wysublimowanym smakiem. Christian Grey, prócz tego, że uczęszcza do najlepszych restauracji ma też swoją kucharkę. To samo dotyczy Roda Stewarta, który swojego kucharza zabiera nawet na trasy koncertowe.

W dzisiejszych czasach gdy brakuje czasu na romantyzm i miłość kobiety marzą o tym, by wyrwać się z szarej rzeczywistości i przeżyć coś niesamowitego. Christian i Rod okazują się być doskonałą odpowiedzią na kobiece fantazje. Starają się ukryć swoją prywatność przed wścibskimi oczami, pozostawiając wiele kwestii w sferze tajemnic. Grey i Stewart - niekwestionowane ikony seksu i namiętności do których wzdycha kobieca część świata, mają więc wiele wspólnego.

Rod Stewart już wkrótce wystąpi w Polsce: 19 lutego w hali Tauron Arena Kraków. Z kolei 21 lutego w hali Ergo Arena Gdańsk/Sopot. Bilety na oba wydarzenia można nabywać poprzez strony: www.prestigemjm.com, eBilet.pl oraz w sieci salonów Empik. Do 14 lutego trwa też promocja walentynkowa. Jej szczegóły można odnaleźć na stronie www.prestigemjm.com.