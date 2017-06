Czerwone róże dla Amy Lee z Evanescence. Zespół już niedługo wystąpi w Polsce!

– Piękne kwiaty dla pięknej kobiety. Tak właśnie chcemy powitać Amy Lee i jej zespół Evanescence w Polsce, a czerwone róże sprawdzą się znakomicie. Fani zespołu i potężnego wokalu artystki już nie mogą się doczekać koncertu. Jestem pewien, że możemy liczyć na świetny występ – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.

Akcja z różami będzie nie lada logistycznym przedsięwzięciem. Kwiaty zostaną dostarczone wprost do hali Towar na kilka godzin przed koncertem. Każdy uczestnik wydarzenia, który ma bilet do sektora przed sceną, otrzyma jedną różę. Następnie,już na pierwszym utworze prezentowanym przez Evanescenece, fani na znak rzucą kwiaty w kierunku wokalistki. Będzie to swoisty hołd złożony Amy Lee.

– Akcje fanowskie zawsze są bardzo miłym akcentem na koncertach, docenianym przez artystów. To kolejny element, obok bardzo żywiołowej reakcji na muzykę, dzięki któremu polska publiczność wybija się ponad europejską normę. Trzymam kciuki za powodzenie tej akcji, mam nadzieję, że Amy Lee będzie miło zaskoczona! – mówi Marcin Bąkiewicz, dyrektor muzyczny Antyradia.

Evanescence jeszcze w Polsce nie koncertował. Na początku maja zakończył trasę poAmeryce Południowej, a 7 czerwca rozpocznie tournée po Europie i wtedy właśnie, 20 czerwca, z jedynym koncertem w Polsce, trafi do Warszawy. Wystąpi w hali Torwar. Bilety w cenie od 110 zł można nabywać poprzez strony www.bilety.imprezyprestige.com oraz eBilet.pl a także w sieci salonów Empi.