Raper Nipsey Hussle został zastrzelony w Los Angeles. Miał 33 lata

Jak podaje „Los Angeles Times” , napastnik oddal do Hussle'a. Ranne zostały też dwie inne osoby, które trafiły do pobliskiego szpitala. Sierżant Chris Ramirez z policji w Los Angeles przekazał, że do strzelaniny doszło na parkingu przed sklepem The Marathon Clothing, który raper otworzył w 2017 roku. Policja nadal analizuje okoliczności zdarzenia i nie podaje informacji na temat ich przebiegu. Wiadomo, że co najmniej jeden podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia.

„Nasze serca są z bliskimi Nipsey Hussle'a oraz wszystkimi, których dotknęła ta okropna tragedia” – napisał na Twitterze burmistrz Los Angeles Eric Garcetti. „L.A. jest głęboko dotknięte za każdym razem, gdy młody człowiek traci życie w bezsensownej strzelaninie” – dodał.