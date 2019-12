Kuriozalny klip Godlewskiej do kolędy „Cicha noc”. Skąpa bielizna i podobizna abp Głódzia

Małgorzata Godlewska wraz z siostrą Esmeraldą dwa lata temu próbowały podbić polską scenę muzyczną. Wykonaniem „Pada śnieg” przysporzyły sobie jednak głównie przeciwników. Internetowe celebrytki robiły wiele, aby zwrócić na siebie uwagę. Po kłótni postawiły na kariery solowe. Małgorzata Godlewska odśpiewała m.in. hymny Niemiec czy USA z okazji świąt narodowych w tych krajach. Oburzenie wywołało wykonanie Warszawskich dzieci – celebrytka ma na sobie obcisły t-shirt z symbolem Polski Walczącej.

Choć jeszcze w listopadzie Godlewska zapowiadała, że w tym roku nie będzie nagrywać klipów z kolędami, swojego postanowienia nie dotrzymała. Na jej kanale na Youtube możemy znaleźć wykonania m.in. „Bóg się rodzi”, „Przybieżeli do Betlejem” czy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Na każdym filmiku celebrytka jest bardzo skąpo ubrana.

„Jesteś zwyczajnym PatoKatolikiem”

Uwagę internautów zwrócił ostatni klip zatytułowany „Cicha noc”. Celebrytka ma na sobie szlafrok mikołajkowy, który podczas śpiewania kolędy z siebie zrzuca. W tle pojawiają się bombki z wizerunkami m.in. abp Sławoja Leszka Głódzia czy kardynała Kazimierza Nycza. Dlaczego się tam znalazły? W podpisie do kolędy Małgorzata Godlewska zachęciła...do zapoznania się z raportem fundacji Nie lękajcie się o pedofilii w polskim kościele. „Jeżeli oburza Cię widok boskiego ciała a przechodzisz obojętnie wobec czynów moich »Śnieżynek«, które spuszczają zasłonę »cichej nocy« na niecne czyny swoich współpracowników, to jesteś zwyczajnym PatoKatolikiem. Zapraszam do zapoznania się z raportem fundacji Nie lękajcie się, który zawiera listę polskich Biskupów, którzy ukrywali lub przenosili księży-sprawców pedofilii” – napisała. „Życzę Wam by te święta nie były puste” – dodała.

