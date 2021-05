Fronczewski w jednej piosence z Popkiem. „King Bruce Lee”

W 1983 roku Piotr Fronczewski wykreował postać muzyczną o pseudonimie Franek Kimono. Miała ona stanowić parodię muzyki disco. Pod tym pseudonimem wydał cztery albumy: „Franek Kimono”, „Franek Kimono i goła prywatka”, „Drugie wejście smoka” i „Toczy się życie (powrót mistrza)”. To właśnie Piotr Fronczewski wylansował przebój „King Bruce Lee karate mistrz”.

Fronczewski śpiewa z Popkiem. „King Bruce Lee”

Teraz wspomniany utwór wziął na warsztat Popek, dając mu drugie życie. Artysta, który wzbudza kontrowersje, zaprosił do współpracy samego Piotra Fronczewskiego, a także producenta muzycznego znanego pod pseudonimem Claysteer. Utwór nosi tytuł „King Bruce Lee” i trwa ponad 3 minuty. Premiera teledysku w serwisie YouTube miała miejsce we wtorek 25 maja. Do chwili publikacji tekstu został odtworzony ponad 177 tys. razy.

Samozwańczy król Albanii kontynuuje pomysł nagrywania z popularnymi twórcami. W ostatnich miesiącach współtworzył nową wersję piosenki „It’s My Life” – tym razem wraz z Dr Albanem i Claysteerem.

Czytaj też:

Megadeth wyrzuca Dawida Ellefsona. Wszystko przez seksskandal