Kraków Live Festival już w ten weekend. Kto zagra? Ostatnia szansa na zakup biletów!

Festiwalowe lato trwa w najlepsze! Po Openerze, Orange Warsaw Festivalu, śląskim Fest Festivalu, czy OFF-ie w Katowicach przyszła kolej na największe muzyczne wydarzenie małopolski – Kraków Live Music Festival 2022.

Wydarzenie organizowane przez Alter Art i miasto Kraków od lat cieszy się dużą popularnością. Jeszcze pod szyldem Coke Live Music mogliśmy posłuchać tam na żywo m.in. Rihanny (2007), 50Centa (2009), Kan'yego Westa (2011), czy Florence and the Machine (2013). Kolejne edycje Kraków Live Festivalu przyniosły występy artystów takich jak Muse, Wiz Khalifa, A$AP Rocky, Macklemore. W tym roku event powraca z całkiem niezłym line-upem. Kogo będzie można posłuchać?

Kraków Live Festival 2022 – artyści

Headlinerką tegorocznej edycji jest zdecydowanie Halsey, która wystąpi drugiego dnia festiwalu. Artystka podbiła głównie serca młodszej widowni hitami takimi jak „Without me” czy „So good”. Jej ubiegłoroczny album trafił do Top 10 w kilkunastu krajach i otrzymał nominację do nagrody Grammy, stając się jednym z ważniejszych wydawnictw alternatywy ostatnich lat. Warto dodać, że będzie to pierwszy koncert Halsey w Polsce.

Gwiazdą pierwszego dnia będzie z kolei Future. Raper z charakterystycznym, rozpoznawalnym stylem jest jednym z najczęściej słuchanych artystów w sieci. Współpracował z takimi nazwiskami jak Drake, The Weeknd, Kendrick Lamar, Kanye West czy Travis Scott. Tego samego dnia na scenie pojawi się także dwóch znanych polskich raperów: Taco Hemingway oraz BEDOES, oraz przedstawicielka płci pięknej w tym gatunku: Young Leosia.

Poza tym na scenie zobaczymy również: Julię Wieniawę, Lewisa Capaldi, Avę Max, Anne-Marie, White, Parcels, Mini Webb, Kinny'ego Zimmera, Oki, i Jan-Rapowanie.

Bilety na Kraków Live Festival 2022

Karnet 2-dniowy kosztuje 529 zł, a jednodniowy 329 zł. Dzieci od 3 do 10 roku życia wchodzą za 50% ceny biletu. Kasa biletowa pierwszego dnia festiwalu będzie czynna od 12:00 – 1:30, drugiego dnia od 12:00 – 1:30.

Jak dotrzeć na miejsce?

Festiwal odbywa się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wejście znajduje się od strony al. Jana Pawła II (dojście piesze po wejściu w ul. Markowskiego, a następnie w następnie w ul. Gnysia i przez Park Lotniczy). Teren festiwalu jest otwarty od 16:00 do 2:30 w dniach 19 i 20 sierpnia. Na afterparty po koncertach zaprasza klub Prozac.

