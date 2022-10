Sanah bierze się za poezję. Do sieci trafiło 10 wyjątkowych nagrań

Jedna z najpopularniejszych artystek w Polsce nie przestaje zaskakiwać. Po sławie, jaką przyniosło jej nagranie piosenki „Szampan”, Zuzanna Jurczak szła jak burza, wydając trzy płyty („Królowa Dram”, „Irenka”, „Uczta”) w przeciągu dwóch lat. Teraz sprawiła swoim fanom kolejną niespodziankę, wypuszczając bez zapowiedzi 10 nowych kawałków do sieci. Nie są to jednak zwyczajne piosenki, ale aranżacje muzyczne wierszy uznanych poetów.

Sanah nagrała poezję śpiewaną

Artystka „na warsztat” wzięła utwory: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Adama Asnyka, Juliana Tuwima, Wisławy Szymborskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Jacka Cygana i Edgara Allana Poego. Do niektórych utworów nakręcono także teledyski utrzymane w klimacie rodem ze staropolskiej wsi. W klipach Sanah pojawiają się krowy, pastwiska i wiejskie chaty, a artystka ubrana jest na wzór wiejskich kobiet z tamtego okresu.

Najpopularniejszy obecnie jest utwór „Nic dwa razy”. Wiersz Wisławy Szymborskiej o tym samym tytule także jest bardzo znany, a kompozycja Sanah niezwykle melodyjna i wpadająca w ucho. Być może z tego względu do utworu nagrano teledysk. Warto zarówno przypomnieć sobie wiersz, jak i obejrzeć klip.

Nawet ten, kto nie uważał zbytnio na języku polskim, zna postać Juliusza Słowackiego. Jeden z najważniejszych polskich wieszczy narodowych jest autorem znanego utworu „Hymn”. Do jego słów Sanah również skomponowała muzykę i nagrała teledysk. Mało kto w Polsce ma odwagę sięgać po Słowackiego – czy artystka podołała wyzwaniu?

Jedynym autorem zagraniczym, do którego nawiązała Sanah jest Egdar Allan Poe. Amerykański poeta i nowelista jest znanym przedstawicielem epoki romantyzmu. Piosenkarka sięgnęła po jego utwór „Eldorado” – być może jest to nawiązanie do piosenki o tym samym tytule, którą wydała z Darią Zawiałow.



Czy Sanah uczyni z poezji śpiewanej swój znak rozpoznawczy? Nie wiadomo. Do tej pory po utwory z tego gatunku sięgali m.in. Czesław Mozil, Katarzyna Nosowska czy Ewa Demarczyk.

