Axl Rose skrzywdził fankę podczas koncertu. „Mój nos eksplodował”

Zespół Guns N' Roses jest w trakcie trasy koncertowej po Australii i Nowej Zelandii. Mimo wieku, legendy rocka są nadal młode duchem i na scenie dają z siebie wszystko. Ich widowiska trwają ponad 3 godziny i wciąż doprowadzają tłumy fanów do szaleństwa. Wizyta muzyków w Adelajdzie, w Australii okazała się jednak być pechowa. Podczas wykonywania finałowego utworu „Paradise City” wokalista Axl Rose rzucił mikrofonem w tłum fanów, poważnie uszkadzając twarz uczestniczki koncertu.

Po uderzeniu mikrofonem poszkodowana zalała się krwią. – Mój nos eksplodował. Miałam wrażenie, że zderzyłam się z pędzącą ciężarówką – opowiadała Rebecca Howe. Na skutek nieszczęśliwego wypadku poszkodowana doznała złamania nosa oraz ma posiniaczoną twarz. – Co by było, gdyby to było kilka centymetrów w prawo lub w lewo? Mogłam stracić oko. Co by było, gdyby mikrofon uderzył mnie w usta i połamał mi zęby? A gdyby trafił mnie w skroń? – dodała rozżalona kobieta. Axl Rose wydał oficjalne oświadczenie w sprawie.

Axl Rose skomentował, lecz nie przeprosił