Polskie badania nadciśnienia tętniczego. „Życie nie jest proste pod wieloma względami”

W Polsce nadciśnienie tętnicze ma ponad 11 mln Polaków. Przyczyn jest wiele: siedzący tryb życia, otyłość, stres, zły sposób odżywiania, za mała ilość snu.

Ważne jest leczenie nadciśnienia tętniczego

– Najważniejsze jest to, żeby leczyć nadciśnienie tętnicze, gdyż nieleczone prowadzi do wielu powikłań, z których najgroźniejszy jest udar mózgu. Nadciśnienie tętnicze jest główną przyczyna udaru mózgu – mówi prof. Krzysztof. Narkiewicz, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, były prezes Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, przekonując, że leczenie jest proste, a u większości osób wystarczy przyjmowanie jednej tabletki dziennie.

– Leki wpływają nie tylko na ciśnienie tętnicze, ale też bardzo korzystnie wpływają na serce, naczynia krwionośne; niezależnie od samego obniżenia ciśnienia tętniczego. Pokazują to wyniki badań klinicznych, prowadzonych przez kilkadziesiąt lat u wielu milionów osób – zaznacza prof. Narkiewicz.

Nowe badania nad nadciśnieniem tętniczym

Główne zainteresowania prof. Narkiewicza to badania nad rolą tzw. autonomicznego układu nerwowego w nadciśnieniu tętniczym. – To układ, który odpowiada za zachowanie się naszego układu sercowo-naczyniowego w sytuacjach stresowych. Powoduje, że w sytuacji stresu naczynia krwionośne obkurczają się, a centralny układ nerwowy wysyła sygnały do serca, do naczyń krwionośnych – mówi prof. Narkiewicz.

Za pomocą mikroneurografii można zbadać, w jaki sposób stres działa na serce i ciśnienie tętnicze, a także jak reakcja układu współczulnego przebiega u osób np. z bezdechem sennym, przewlekłą choroba nerek, z zaawansowaną niewydolnością serca.

– Nie mamy wpływy na nasz układ współczulny, ale możemy wpłynąć na układ przywspółczulny, który wycisza nasz organizm. Ważny jest sen, aktywność fizyczna, ćwiczenia relaksacyjne. Z kolei układ współczulny stymuluje alkohol i palenie papierosów.

– Po 30 sekundach od zapalenia papierosa następuje aktywacja układu współczulnego. Szczególnie niekorzystne jest połączenie tradycyjnych papierosów z e-papierosami – mówi prof. Narkiewicz.

Jak na ciśnienie tętnicze wpływa bezdech senny, dlaczego jest tak niebezpieczny dla osoby z nadciśnieniem, jak możemy pomóc zachować równowagę układu współczulnego i przywspółczulnego – posłuchaj całej rozmowy prof. Krzysztofa Narkiewicza z red. Katarzyną Pinkosz.