Pierwszy taki kongres organizowany przez polską uczelnię. Wciąż można wysyłać zgłoszenia

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika organizuje kongres naukowy Futurist Of The Year 2024. W dniach 9-11 kwietnia pojawią się w Warszawie wybitni, międzynarodowi eksperci z zakresu przyszłości edukacji, bankowości i nowoczesnej technologii, w tym sztucznej inteligencji.

Kongres Futurist Of The Year 2024 – znamy kolejnych prelegentów

Dwóch kolejnych prelegentów, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu, przedstawiono na specjalnej konferencji naukowej, która odbyła się w piątek 16 lutego w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie. Będą to Jonathan Brill – futurolog nr 1 według amerykańskiego dwutygodnika „Forbes” oraz Nick Bostrom szwedzki filozof, kierownik Future of Humanity Institute na Uniwersytecie w Oksfordzie, jeden ze 100 czołowych myślicieli świata. Ci dwaj naukowcy dołączają do przedstawionych wcześniej prelegentów, wśród których są dr Michael L. Brodie, z Uniwersytetu Harvarda, prof. Mark Coeckelbergh z Uniwersytetu Wiedeńskiego, czy wpływowy szwajcarski futurolog Gerd Leonhard.

– Jesteśmy na półmetku, tych nazwisk będzie dużo więcej. Wiem, że popularnie ten kongres określa się mianem kongresu futurologicznego, ale bardziej jest to kongres naukowy – mówił rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika dr Piotr Turek, przedstawiając pokrótce zagadnienia, które zostaną poruszone na kongresie. – Pierwszy dzień dotyczy przyszłości nowoczesnej technologii, w tym sztucznej inteligencji, drugi dzień jest o bankowości, trzeci dzień o edukacji – zapowiedział. – Kolejne osoby, które będziemy przedstawiać to osoby z wybitnych światowych uczelni, nobliści, a także futurolodzy – dodał.

Rektor uczelni poinformował, że pierwszego dnia konferencji odbędzie się również uroczystość finałowa plebiscytu, podczas której zostanie nagrodzonych dziesięciu laureatów nagrody Futurist Of The Year 2024 w kategoriach: Astronomia, Gospodarka, Bankowość, Medycyna, Technologia, Prawo, Filozofia, Cyberbezpieczeństwo, Energetyka, Charytatywność. Swoich kandydatów można zgłaszać na stronie kongresu.

Konkurs „Dom Kopernika” – zdobądź wstęp na Kongres i wygraj studia

W Kongresie Futurist Of The Year 2024 mogą wziąć udział także tegoroczni maturzyści, studenci, młodzi przedsiębiorcy, a także osoby zainteresowane studiowaniem w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika. Możliwość bezpłatnego udziału w kongresie, a także wygrania studiów i szkoleń daje konkurs „Dom Kopernika”, organizowany przez Akademię Kopernikańską

Aby uzyskać kartę wstępu na Kongres, należy do 29 lutego wypełnić formularz rejestracyjny i wysłać zgłoszenie zawierające m.in. przygotowaną pracę konkursową, a więc krótki artykuł pod tytułem „Mikołaj Kopernik – Futurist Of The Year”, w którym należy uzasadnić nominację Mikołaja Kopernika do nagrody w jednej z następujących kategorii plebiscytu Kongresu: Astronomia, Gospodarka, Bankowość, Medycyna, Technologia, Prawo, Filozofia, Cyberbezpieczeństwo, Energetyka, Charytatywność, uwzględniając tematykę Kongresu Futurist of the Year 2024 w obszarach: technologii (w tym wykorzystania sztucznej inteligencji), ekonomii oraz edukacji. Artykuły będą oceniane przez Komisję Konkursową stworzoną przez międzynarodowe grono ekspertów oraz futurologów.

– Jeżeli interesujesz się przyszłością, w tym sztuczną inteligencją, bankowością, edukacją, zdecydowanie musisz wysłać swoją pracę konkursową i otrzymać możliwość uczestniczenia w niesamowitym i niezapomnianym Futurist Of The Year. To tylko 5 stron A4 tekstu – podkreśla dr Piotr Turek. – Jesteśmy szczęśliwi, że możemy budować to wydarzenie z wybitnymi osobami pracującymi z młodzieżą, m.in. w instytucjach typu Harvard czy Oxford, ale również, iż szereg z nich poprowadzi zajęcia z naszymi studentami, doktorantami i uczestnikami konkursu Dom Kopernika – dodał.

Trzydziestu finalistów konkursu zostanie zaproszonych na trzydniowy finał w Warszawie, w trakcie kongresu futurologicznego Futurist Of The Year 2024. Tam 9 kwietnia będą miały miejsce szkolenia, warsztaty i przygotowania, a 10 kwietnia odbędzie się drugi etap konkursu. 11 kwietnia 2024 r. podczas ostatniego dnia kongresu Futurist of the Year 2024 zostaną ogłoszeni zwycięzcy, którzy zdobędą nagrody w postaci możliwości odbycia studiów. Laureatami zostaną:

3 osoby – studia I stopnia (w kategorii Maturzysta),

3 osoby – studia II stopnia (w kategorii Student),

⁠3 osoby – studia MBA (w kategorii Absolwent).

„Udział w kongresie i w finale konkursu będzie okazją do poznania wielu międzynarodowych ekspertów, wykładowców i naukowców, wzięcia udziału w wyjątkowych warsztatach i wykładach przygotowanych specjalnie dla uczestników finału konkursowego, wreszcie wzmocnienia swojej wiedzy o przyszłości nowoczesnej technologii, w tym sztucznej inteligencji, bankowości i edukacji” – wskazują organizatorzy kongresu.

Podczas kongresu Szkoła Głowna Mikołaja Kopernika ogłosi też tegoroczną ofertę w zakresie studiów podyplomowych oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Futurist of The Year 2024 jest realizowany przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika oraz partnerów, takich jak Singularity University i Akademia Jagiellońska. Projekt Dom Kopernika jest realizowany w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP przez Akademię Kopernikańską we współpracy z SGMK i innymi partnerami.

„Jak Mikołaj Kopernik zmienił przyszłość?” – wykład Wojciecha Orlińskiego

Zwieńczeniem konferencji był wykład Wojciecha Orlińskiego, pt. „Jak Mikołaj Kopernik zmienił przyszłość?”.



Polska nauka

śladami Kopernika



Przeczytaj inne artykuły poświęcone polskiej nauce







Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”