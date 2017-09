Czterokrotnie większa od Londynu góra lodowa zniszczy Larsen C? NASA pokazała alarmujące zdjęcia

Zdjęcia satelitarne zrobione z kosmosu pokazują, że góra lodowa A68, która odłamała się z Lodowca Szelfowego Larsena, wyraźnie zmieniła swoją pozycję. Naukowcy szacują, że wyspa waży około jeden trylion ton. Profesor zajmujący się obserwowaniem zmian klimatycznych Stef Lhermitte dodał na swoim Twitterze zdjęcia, na których zaobserwować można ruch lodowej góry.

Istnieją obawy, że ruch góry lodowej naruszy pobliski Larsen C, wywołując dramatyczne zniszczenia, podobne do tych, których w lutym 2002 roku doświadczył na Półwyspie Antarktycznym Larsen B. Przypomnijmy, Larsen C zaczął pękać w pierwszych latach XXI wieku. Od 2011 roku do stycznia 2017 roku długość obserwowanej przez satelity szczeliny w tym lodowcu wzrosła z 80 do 160 kilometrów. 12 lipca 2017 roku satelita Sentinel-1 zaobserwowała, że pęknięcie dotarło do krawędzi lodowca i oddzieliło od niego wspomnianą wcześniej wyspę lodową o powierzchni około 6 tysięcy kilometrów.

Lodowiec Szelfowy Larsena to podłużny lodowiec szelfowy, który znajduje się w północno-zachodniej części morza Weddela. Składa się z trzech lodowców, oddzielonych wyspami i półwyspami, nazywanych Larsen A (najmniejszy), Larsen B i Larsen C (największy).