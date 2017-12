Dostrzegasz zygzaki w tej iluzji optycznej? To efekt ślepoty krzywizn

Dr Kohske Takahashi do swoich twierdzeń przekonuje przy pomocy prostego rekwizytu. Jeśli spojrzeć na przygotowaną przez niego grafikę, widzimy biegnące poziomo pary zakrzywionych linii, które przebiegają przez białe, szare i czarne tło. Po bliższym przyjrzeniu się krzywiznom można dostrzec, że wbrew pozorom żadne z nich nie tworzą kątów prostych. To nasz mózg sam dodaje do tego co widzimy ostre czubki.

W wynikach swoich badań, które japoński naukowiec publikuje w magazynie „i-Perception”, dr Takahashi wyjaśnia cały problem. Zjawisko, które sam nazywa „Ślepotą krzywizn”, obserwujemy przy liniach, które na szczycie zmieniają kolor z jasnych na ciemne. Te, które na górze łuków są jednokolorowe, od razu jawią nam się jako zaokrąglone. Dzieje się tak dlatego, że mózg dostrzegając nagłe przejście z jasnego do ciemnego na szczycie zagięcia, myli je z zaostrzonym rogiem.

Dr Takahaski przyznaje, że nie ma niepodważalnego wytłumaczenia dla zaobserwowanego przez siebie zjawiska. „Powiedziałbym, że nasze oczy i mózg ewolucyjnie zaadaptowały się do bardziej efektywnego dostrzegania krawędzi niż łuków - powiedział w rozmowie z”The Telegraph„. - Jesteśmy otoczeni produktami stworzonymi przez człowieka, które mają o wiele więcej rogów niż kreacje natury. Stąd takie, a nie inne nasze widzenie”

