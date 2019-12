Wyhodowano chimery świni i małpy. To kamień milowy w nauce

O raporcie dotyczącym – chimer świni i małpy opowiedział Tang Hai z State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology w Pekinie w rozmowie z dziennikarzami New Scientist. Chimery świni i małpy przyszły na świat w chińskim laboratorium. Zwierzęta zdechły kilka dni po urodzeniu, ale sam fakt, że urodziły się żywe określa się mianem „kamienia milowego” w pracach na rzecz wyhodowania narządów w organizmach zwierząt, które to będą zdatne do przeszczepów dla ludzi. W eksperymencie zespół naukowców wykorzystał komórki macierzyste makaków krabożernych (Macaca fascicularis). Nasycono je białkami fluorescencyjnymi, aby naukowcy mogli śledzić ich przemieszczanie.

10 okazów, dwie chimery

Komórki te wstrzyknięto do ponad 4000 pięciodniowych embrionów świni, a następnie tak przygotowane zarodki zostały wszczepione lochom. Jak zaznacza Science Alert, „ta żmudna praca” spowodowała, że na świat przyszło zaledwie 10 prosiąt. Tylko dwoje z nich okazało się chimerami. Z ustaleń naukowców wynika, że małpie komórki migrowały u zwierząt do serca, wątroby, płuc, a także śledziony.

„Potencjał rekonstrukcji narządów ludzkich”

Dla naukowców przeprowadzenie eksperymentu mimo że zakończyło się śmiercią wszystkich zwierząt okazało się kopalnią wiedzy. Na obecnym etapie mają bogactwo danych, które będą dokładnie analizować, by zastosować w przyszłych eksperymentach. – Wykorzystaliśmy komórki małp do zbadania potencjału rekonstrukcji narządów ludzkich w dużym modelu zwierzęcym – powiedział Tang Hai. – Odkrycia mogą utorować drogę do przezwyciężenia przeszkód w przeprojektowaniu organów heterogenicznych i osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest hodowla narządów ludzkich w organizmie dużego zwierzęcia – dodał naukowiec.

Czytaj także:

Misja HERA. NASA i Europejska Agencja Kosmiczna będą bombardować asteroidy