Indyjska płyta tektoniczna zaczęła się rozpadać. Naukowcy mają dowody

Indyjska płyta tektoniczna zaczęła pękać. Jej kruszenie i podział powodują ogromne tarcia płyty indyjskiej o płytę euroazjatycką, które nie tylko przyczyniają się do wypiętrzania Himalajów, ale i wywołują trzęsienia ziemi. Teraz wiemy już, że prowadzą też do rozwarstwiania płyty indyjskiej. Z czasem może to doprowadzić nawet do jej podziału na dwie części – alarmują naukowcy.

Czym jest indyjska płyta tektoniczna?

Indyjska płyta tektoniczna to jedna z siedmiu płyt tektonicznych, które występują na Ziemi. Obejmuje swoim zasięgiem Morze Arabskie, Półwysep Indyjski, Zatokę Bengalską i część Oceanu Indyjskiego. Ma charakter płyty kontynentalnej i razem z płytą australijską tworzy płytę indoaustralijską.

Naukowcy przypuszczają, że około 140 milionów lat temu płyta indyjska oderwała się od prakontynentu. Około 20 milionów lat temu zaczęła mocniej napierać na płytę euroazjatycką, czego efektem było powstanie Himalajów.

Dlaczego płyta indyjska pęka?

Płyta indyjska zaczęła się rozwarstwiać z powodu tarcia płyty indyjskiej o podłoże euroazjatyckiej płyty tektonicznej. Zespół pod przewodnictwem geofizyka Lin Liu z Ocean University of China przeprowadził badania w Tybecie, w czasie których zebrali dane z94 szerokopasmowych stacji sejsmicznych. Pokazały one jasno, że podstawa płyty indyjskiej stopniowo się odrywa, a górna część płyty przemieszcza się tuż pod powierzchnią płyty euroazjatyckiej.

Tezę naukowców potwierdzają dane zebrane podczas trzęsień ziemi. Badacze sądzą, że w przyszłości płyta mogłaby rozpaść się na dwie części w sposób poziomy, a nie pionowy, jak wydarzyło się w przypadku Afryki. Inni naukowcy, z Instytutu Fizyki Ziemi w Paryżu oszacowali, że płyta indoaustralijska pęka z prędkością 1,7 mm rocznie. Proces rozpadu jest więc bardzo powolny, ale systematyczny.

