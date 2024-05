Pełnia kwiatowego Księżyca już wkrótce. Możemy odczuć ją mocniej niż zwykle

Pełnia Księżyca w maju nazywana jest kwiatowym Księżycem. Nazwa ta jest związana z wiosennym kwitnieniem roślin, ale również z odrodzeniem, które często w tym czasie zachodzi w duszy człowieka. Wielu z nas wiosną odczuwa nagły przypływ energii: chce zmieniać swoje życie, dowiadczać, szkolić się, kopać, sadzić, pracować w ogrodzie, doświadczać nowych rzeczy. Ten przypływ sił witalnych może szczególnie zaskoczyć nas w czasie majowej pełni.

Kiedy pełnia Księżyca w maju?

Srebrny Glob w pełni będzie można zobaczyć na niebie 23 maja o godzinie 15:55. Jest to pełnia Księżyca w Strzelcu. Wielu przypisuje jej magiczne zdolności i to, że może kilka znaków zodiaku obdarzyć wyjątkową mocą. Nie można temu zaprzeczyć, że majowa pełnia jest bardzo optymistyczna i niesie ze sobą pozytywną energię. Jej obserwowanie nie jest jednak tak spektakularne jak zimowych pełni, przede wszystkim dlatego że godzina 15:55 w maju to niemal środek dnia. Warto jednak przyjrzeć się bliżej tarczy Księżyca, bo i teraz jej obserwacja może dostarczyć wielu wrażeń.

Majowa pełnia to kwiatowy Księżyc

Majowa pełnia Księżyca bardzo pozytywnie wpłynie na nasze samopoczucie. Wiosna w pełni, świat obudził się z zimowego snu. Jest ciepło, słonecznie i pięknie, a nam chce się wstawać z łóżka o poranku. Majowa pełnia spotęguje to uczucie i sprawi, że z ekscytacją będziemy zaglądać w przyszłość. Przepełnieni miłością do świata i pozytywnym nastawieniem do ludzi chętniej otworzymy się na innych i na nowe relacje. Rozkwitniemy, tak jak rozkwitają kwiaty, od których nazwę wzięło majowe zjawisko.

Podczas pełni Księżyca wiele osób cierpi na bezsenność lub ma obniżoną jakość snu. W maju rzadziej będzie można zaobserwować tego typu objawy. Pełnia Księżyca przyniesie nam komfort i ekscytację, nie odbije się negatywnie na naszym wypoczynku. To doskonały czas, żeby mocniej uwierzyć w siebie i w to, co możemy spełnić swoje marzenia.

