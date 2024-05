Dziś na niebie deszcz meteorów. Największe zjawisko w tym stuleciu

Eta Akwarydy to rój meteorów, które będziemy mogli zobaczyć na niebie już w poniedziałek 6 maja. Naukowcy szacują, że będzie to najintensywniejsze tego rodzaju zjawisko astronomiczne w tym stuleciu. Z czego to wynika i gdzie obserwować rój meteorów?

Kiedy zobaczymy rój meteorów?

Eta Akwarydy to rój meteorów, który jest pozostałością komety Halleya. Możemy go obserwować na niebie co roku. W tym roku najlepsze warunki do obserwacji deszczu meteorów będą panowały na półkuli południowej, ale efektowne smugi będzie można zobaczyć również na półkuli północnej.

W Polsce maksimum zjawiska przypadnie na poniedziałek rano. Meteory zaczną pojawiać się na niebie od około godziny 2 w nocy, kiedy niebo stopniowo będzie się przejaśniać. Z tego względu warunki do obserwacji meteorów mogą być trudniejsze, ale wciąż mamy szanse na dostrzeżenie spadających smug.

facebook

Co to są Eta Akwarydy?

Eta Akwarydy to rój meteorów, który pochodzi od Eta Aquarii w gwiazdozbiorze Wodnik. Powstał na skutek przelotu komety Halleya, która krąży po wydłużonej eliptycznej orbicie wokół Słońca. Według astronomów kometa ta będzie istnieć jeszcze 170 tysięcy lat. W czasie każdego przelotu traci około 250 milionów ton swojej materii.

Zjawisko deszczu meteorów z komety Halleya można obserwować co roku w okresie od końca kwietnia do połowy maja. Jego maksimum przypada zwykle w okolicach 6 maja. W tym roku warunki do obserwacji nieba w Polsce są dobre, niebo nie jest mocno zasnute chmurami. Warto zatem patrzeć w górę, bo naukowcy szacują, że deszcz meteorów będzie najsilniejszy w tym stuleciu.

Czytaj też:

A co po Koperniku? Nowe komety, odkrycia i mapy niebaCzytaj też:

Na niebie pojawiła się ogromna kula ognia. Niezwykłe zjawisko zaobserwowali mieszkańcy USA