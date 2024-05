Jarosław Kaczyński o TV Republika: To grubo za mało. Europoseł PiS wysłał petycję

Jarosław Kaczyński pojawił się na pikniku wyborczym w Otwocku. Prezes PiS wspomniał m.in. o zdejmowania krzyży w urzędach publicznych. Zaznaczył, że nie dzieje się tak w przypadku symboli innych religii. Wyjaśnił, że dzieje się tak dlatego, że „w tamtym wypadku się boją reakcji”.

Jarosław Kaczyński o TV Republika

– Powinniśmy proszę państwa naszą wolność we wszystkich dziedzinach obronić. Powinniśmy obronić pluralizm mediów. Dzisiaj jest on niestety tylko bardzo częściowy. Jedna Telewizja Republika przy całym szacunku dla niej i poparciu – mam nadzieję, że dostanie możliwość rozszerzenia, wierzę w to – to proszę państwa jest grubo za mało. Równość musi oznaczać równość, w Polsce są ludzie różnych poglądów – mówił Kaczyński.

Z kolei europoseł Prawa i Sprawiedliwości zamieścił w swoich mediach społecznościowych zdjęcie petycji, którą wysłał do dyrektora biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. „Wyrażam zdecydowane poparcie dla starań TV Republika o koncesje na naziemną telewizję ogólnopolską tzw. multipleks 8. Polska debata publiczna potrzebuje zwiększenia dostępności stacji, która stanowi dziś najpoważniejszą przeciwwagę dla narracji mediów o rodowodzie postkomunistycznym oraz zdominowanych przez kapitał zagraniczny” – brzmi początek pisma.

Witold Waszczykowski wysłał pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

„Starania Telewizji Republika o miejsce na multipleksie wsparli bohaterowie opozycji z czasów komunistycznych: Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Krzysztof Wyszkowski i Andrzej Kołodziej. Podobnie jak Oni uważam, iż nasza demokracja potrzebuje umożliwienia milionom Polaków dostępu do jedynej polskiej i reprezentującej ideały Solidarności telewizji” – podsumował Waszczykowski.

