Zaskakujące odkrycie archeologów. „Egipt przewidział Simpsonów”

Jak ogłosił The Archaeologist w swoim komunikacie, naukowcy niedawno odkryli 3500-letni cmentarz w Minya w Egipcie. Kilka tygodni temu znaleziono na jego terenie trumny; szczególnie jedna okazała się dla internautów wyjątkowo interesująca.

Jak twierdzą komentujący zdjęcia opublikowane przez archeologów, postać widoczna na wieku do złudzenia przypomina bohaterkę znanego serialu animowanego „Simpsonowie”.

Na fotografiach widać bowiem kobietę ubraną w zieloną sukienkę sięgającą do kostek – podobną do tej, którą nosi Marge. Postać ma także duży niebieski prostokąt na głowie, co niektórzy porównują do kultowych, wysokich, niebieskich włosów Marge. W jej otoczeniu namalowano kilka innych postaci w podobnych strojach, widoczne są również hieroglify.

Zdjęcia wywołały falę komentarzy internautów. „Marge?”, „Egipt przewidział Simpsonów”, „Egipcjanie i Grecy byli sąsiadami, więc nic dziwnego, że poślubiła Homera” – pisali internauci, nawiązując do serialowych smaczków.

twitter

Na cmentarzu spoczywają urzędnicy i duchowni

Według The Egyptian Gazette sarkofag należał do Tadi Ist, córki arcykapłana Dżehuti w Ashmunein. Wewnątrz trumny zmumifikowana osoba miała na sobie maskę i sukienkę z koralików. Obok niej znaleziono inną mumię, umieszczoną w drewnianej trumnie. Uważa się, że należała ona do kobiety o imieniu Nany, śpiewaczki z Dżehuti.

Znaleziono także papirus mierzący około 16–18 metrów, który prawdopodobnie omawiał Księgę Umarłych, a także kilka artefaktów, w tym dzbany kanopskie i ceramiczne i drewniane figurki nagrobne.

Według The Egyptian Gazette and The Post archeolodzy podają, że cmentarz był miejscem spoczynku wyższych urzędników i duchownych w okresie egipskiego Nowego Państwa, od 1550 do 1069 p.n.e.

Czytaj też:

Pierwszy raz uczestniczył w wykopaliskach. Dokonał nieprawdopodobnego odkryciaCzytaj też:

Tam miała być Bursztynowa Komnata. Niezwykłe odkrycie na terenie bunkrów w Mamerkach